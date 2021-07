Sochař, malíř a ilustrátor František Skála proslul především svými sochařskými objekty z nalezených předmětů a úlomků. Otevřeno bude i mimořádně v pondělí.

Výstava s názvem Hnědá duha je k vidění v karlovarské galerii. | Foto: Galerie umění Karlovy Vary

Výstava s názvem Hnědá duha prezentuje jeho obrazy z posledních tří let, které jsou malované převážně přírodními pigmenty nasbíranými autorem v krajině. Skálovu malířskou tvorbu charakterizuje nespoutaná imaginace a poetická originalita, hravost, fantazie, humor, nadsázka, stejně jako mystika či iracionalita. Výstava bude v karlovarské galerii umění k vidění až do 5. září. Při příležitosti státního svátku 5.7.2021 bude galerie mimořádně otevřena i v pondělí od 10 do 17 hodin. Běžná otevírací doba galerie je od úterý až do neděle od 10 do 17 hodin.

Galerie umění Karlovy Vary