Zajeďte s dětmi na výlet do Houbového ráje v Kněževsi. Od Žďáru je to jen kousek

Čtenář reportér





Obec Kněževes na Vysočině je doslova houbovým rájem. Od Brna cesta trvá přibližně hodinu, ze Žďáru nad Sázavou je to co by kamenem dohodil.

Houbový ráj | Foto: Se svolením webu www.malivyletnici.cz