Počasí poslednch dnů láká k výletům. Fotografie z výletu do Železného Újezdu poslala Chebskému deníku paní Jaroslava Lišková. Taky vyrážíte na výlety? Pošlete nám fotky a inspirujte naše čtenáře.

Výlet do Železného Újezdu. | Foto: Jaroslava Lišková

Ideální místo na výlet, na kterém nepotkáte moc lidí a poznáte krásnou přírodu, je Železný Újezd. My ho začali u 40 metrové telekomunikační věže Na Skále, na níž si obec vymínila vyhlídkovou plošinu. Je v 25 metrech a pokud bude příhodné počasí lze z ní podle informační cedule dohlédnout až na Alpy. My to štěstí neměli a museli se "spokojit" s výhledem na Šumavu, Brdy a další místa. A pak jsme vyrazili na několikakilometrovou procházku po okolí Železného Újezdu. Příroda je tam nádherná a stále ještě uchráněná od masového turismu. Je to tak trochu zapomenuté místo v příjemné dojezdové vzdálenosti od metropole Plzeňského kraje Plzně. Po cestě jsme se z informačních cedulí dozvěděli mnoho zajímavostí o krajině a jejich obyvatelích, včetně historie. Na pastvách se proháněli koně a krávy, které zaujaly nejen děti. A okružní procházkou jsme se dostali zhruba po hodině a půl zpět k rozhledně, nedaleko níž je možné pohodlně zaparkovat.