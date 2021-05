Dne 29. dubna zemřel po těžké nemoci RNDr. Pavel Vanoušek (*22. 5. 1947; †29. 4. 2021).

Pavel Vanoušek, bývalý starosta města Chebu. | Foto: Deník: Václava Simeonová

Pavel Vanoušek se narodil 22. května 1947 v Děčíně. Byl otcem dvou dětí, milujícím manželem a dědečkem. Střední školu (SVVŠ) absolvoval v Havlíčkově Brodě, následně vystudoval na Přírodovědecké fakultě, obor odborná chemie, v roce 1971 získal titul RNDr. Do svého prvního zaměstnání na Okresní hygienickou stanici v Chebu nastoupil v roce 1970. Působil v oboru testování, měření, analýzy. Od roku 1976 byl vedoucím hygienických laboratoří. Od roku 1996 byl členem ČSSD, od roku 2000 do roku 2006 místostarostou města Cheb, v letech 2006 – 2010 poslancem Parlamentu České republiky. 11. listopadu 2010 byl zvolen do funkce starosty města Chebu. Tuto funkci zastával do listopadu 2014. Za největší pracovní úspěch považoval iniciování průmyslového parku a podílení se na jeho výstavbě. Mimo jiné se velmi zajímal o paliativní péči a podporoval aktivity hospicové služby. Byl korektním politikem, který však nejednou prohlásil: „Politikem se člověk nerodí, tím se učí být celý život“.