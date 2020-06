Suroviny:

150 g slaniny, 2 najemno nakrájené cibule, 1 kg mletého masa (vepřové + hovězí), 2 starší rohlíky, nakrájené, 100 ml mléka, 5 stroužků česneku, prolisovaných, 3 lžičky čerstvého tymiánu, 2 lžíce majoránky, 3 lžíce plnotučné hořčice, libeček čerstvý nebo sušený, směs k potírání: 3 lžíce plnotučné hořčice, 3 lžíce piva, 2 lžíce oleje, 2 lžičky sladké papriky

Postup:

Do pánve dám nadrobno nakrájenou slaninu a nechám ji opražit, až pustí tuk. Pak přidám cibuli a obojí smažím, aby cibule zesklovatěla. Do mísy dám mleté maso a přidám nejdřív rohlíky, které jsem předtím namočil do mléka a pak vymačkal. Maso začnu rukama míchat a přidávám všechny ostatní ingredience a koření. Když maso drží pohromadě, vyndám ho z mísy a zpracovávám na vále. Těsto vytvaruju do šišky a uhladím. Než dám sekanou do trouby, potřu ji směsí, kterou jsem si předem připravil. Sekanou potírám během pečení několikrát a peču ji odkrytou na 180 °C 45 min. Místo vody používám na podlévání pivo. Nejenže dodá šťávě dobrou chuť, ale udělá na sekané pevnou kůrku.

Dobrou chuť přeje Maxijedlík Jaroslav Němec