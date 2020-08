K fontáně dorazilo množství diváků a posluchačů podobné, jako přišlo loni v říjnu po úmrtí zpěváka Karla Gotta a píseň v jeho podání tam zazněly úplně poprvé.

Zpívající fontána hraje denně od 7 hodin každou lichou hodinu. Ve 21 a 22 hodin včetně projekce s barevným osvětlením. Hrát bude až do 31. října, kdy ve 20 hodin zazní poslední skladba.

Zde je seznam skladeb, které letos hraje Zpívající fontána.

Petr Hapka: Hudba pro fontánu

Karel Gott: BÝT STÁLE MLÁD a SRDCE NEHASNOU+Charlotte Ella Gottová

Michail Ivanovič Glinka: RUSLAN A LUDMILA

Toselli: SERENÁDA OP.6

Giuseppe Verdi: NABUCCO – Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“

Antonín Dvořák: KARNEVAL OP.92

Andrea Bocelli: VIVO PER LEI, ROMANZA

Vangelis: DOBYTÍ RÁJE 1492-Conquest of Paradise

Skladby hrané při zvláštních příležitostech

Bedřich Smetana: Vltava

Wolfgang Amadeus Mozart: MALÁ NOČNÍ HUDBA

Celine Dion: TELL HIM, MY HEART WILL GO ON „TITANIC“