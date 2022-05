Vinař Matoušek tvrdí, že případ ještě není uzavřený a inspekce jej stále nedotáhla do konce. „Nechápu, jak mohou něco takového zveřejnit. Nedošlo mi od nich dosud žádné vyjádření,“ byl překvapený vinař. O tom, jak vzorky vína po kontrole dopadly, však ví. „Při lahovování došlo k omylu a chybě jednoho zaměstnance. Žádná z těchto asi třiceti flašek se ke konzumentům vůbec nedostala. Nepustili jsme je do oběhu na trh,“ ubezpečil Matoušek.

Druhým vínem, které pro změnu loni v listopadu neprošlo laboratorními testy, byla Frankovka, moravské zemské víno, červené, 2019 s obsahem třinácti procent alkoholu. Jeho výrobcem je Vinařství Hlavinka z Mutěnic na Hodonínsku. „Víno bylo falšováno nepovoleným přídavkem pětatřiceti procent vody. Přídavek vody do vína je nepovolený vinařský postup,“ poukázali kontroloři. S vinařem Josefem Hlavinkou se ve středu redakci Deníku Rovnost spojit nepodařilo.

Podobných případů ubývá

Aktivitu serveru Potraviny na pranýři kvituje ředitel Vinařského fondu České republiky Jaroslav Machovec.

„Jsem rád, že se falšování potravin či lihovin někdo věnuje a seznamy zveřejňuje. To je moc důležité. Nemyslím si, že s pančováním vína máme v tuzemsku problém, spíše naopak. Podobných případů ubývá, ovšem stále se najdou tací, kteří to čas od času vyzkoušejí. Nevím, proč. Co mě zaráží je, že se někteří hříšníci v těchto seznamech objevují pravidelně. V případě opakování falšování se domnívám, že by to mělo vést k závažnějším postihům. Třeba i ve smyslu přerušení možnosti se dále účastnit prodeje vín a činnosti na trhu s vínem. Na rozdíl od Rakouska to dosud však u nás legislativně možné není,“ okomentoval.

Co ředitele Machovce překvapilo, bylo zjištěné množství vody ve Frankovce. „Pětatřicet procent vody u Frankovky? To už snad ani nemohlo vypadat jako červené víno, spíše tak rosé," kroutil hlavou Machovec.

Zareagoval také na komentář vinaře Matouška k původu hroznů ve víně. „Může se stát, že vinař lahvuje víno, určitý objem zůstane v lahvovačce a on přechází na jinou odrůdu. Většinou se to pak dělá tak, že zhruba dvacet až třicet přechodových lahví vinaři vylijí zpět. Právě proto, aby eliminovali možnost, že v lahvi nebude avizované víno. Toto se eventuálně stát opravdu může. A může se stát, že právě tuto lahev pak vezme inspekce. Což ale ani v případě, že by to byla pravda, dotyčného vinaře neomlouvá," poznamenal ředitel Vinařského fondu.