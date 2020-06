Grygov chce zastavit série vloupaček. Vjezd do obce budou střežit kamery

Vjezdy do Grygova na Olomoucku budou střežit kamery. Poté, co v obci došlo k sérii vloupání do rodinných domů, rozhodli zastupitelé o pořízení kamerového systému. Vybrali sedm bodů, kde zařízení nechají namontovat. Polovina bude právě na příjezdových komunikacích. Hotovo by mělo být v říjnu letošního roku.

Grygov | Foto: Deník / Daniela Tauberová

„Jednou za čas někdo přijede, vykrade pět baráků a odjede. Nejrozsáhlejší případ byl v září 2018. Vloni byly vloupačky taky,“ odůvodnil starosta Tomáš Kubáček, proč bude na části veřejného prostoru pořizován obrazový záznam. V obci se o instalaci „velkého bratra“ hovořilo delší dobu. Poslední případy přiměly zastupitele, aby záměr schválili a byla vypsána soutěž na dodavatele technologie. „Přišly tři nabídky, z nichž vybereme nejvýhodnější a do konce června na zastupitelstvu schválíme dodavatele, se kterým podepíšeme smlouvu. Do konce října bude hotovo,“ uvedl starosta. V Grygově bude celkem sedm kamerových bodů. Tři z nich umístí firma na vjezdy do obce, kde díky tomu budou moci rozpoznat registrační značky aut. „Pokud někdo cizí přijede do Grygova v jedenáct v noci a odjede za dvě hodiny a následně zjistíme, že došlo k trestnému činu, můžeme policii pomoci dopadnout pachatele. To jsme během objasňování minulých případů nedokázali,“ vysvětloval Kubáček. Nechceme žít mezi obrovskými lány! Hněvotín tlačí na zemědělce Přečíst článek › Policie projekt podpořila. Na základě toho získala obec na milionovou investici dotaci ve výši 200 tisíc korun od Olomouckého kraje. „Ano, někomu může vadit, že se snímá veřejné prostranství, ale kdyby se lidé chovali slušně, nemuseli bychom k tomu přistoupit. V obci nikdo proti nebyl. Jsme ve shodě, že kamerový systém bude ku prospěchu nás všech,“ sdělil starosta. Mezi Olomoucí a Přerovem postaví cyklostezku. A kdy dálnici? Přečíst článek › Kamerový dohlížecí systém bude provozovat obec Grygov. Nahlížet do něj ale nebude moci a nebude mít ani dispečera, který by na obrazovce nepřetržitě sledoval dění před kamerami. „Manipulaci s příslušnou technikou bude provádět odborná firma a nahlížet bude moci pouze policie,“ uvedl Kubáček. O tom, že je veřejné prostranství monitorováno, se obyvatelé obce a návštěvníci dozvědí z informační tabule. Pečená makrela na klacku. Hanácký fenomén, který jinde neznají Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu