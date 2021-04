Za mohutnou explozí 50 tun munice ve Vrběticích v roce 2014 podle zjištění českých bezpečnostních složek stály ruské tajné služby. Policie podezřívá dva příslušníky vojenské rozvědky GRU. Má se jednat o stejné agenty, kteří se měli pokusit otrávit novičokem špiona Sergeje Skripala. „Lze to chápat jako teroristický čin Ruska, byť mohl být proveden i někde jinde,“ reagoval Vladimír Hučín, bývalý zpravodajec Bezpečnostní informační služby a válečný veterán třetího odboje, jenž se v devadesátých letech zabýval hlavně monitorováním levicového extrémismu.

Vladimír Hučín, bývalý zpravodajec BIS a válečný veterán třetího odboje | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Kauza Vrbětice dostala nový rozměr, co si o něm myslíte?

Toto, co se nyní děje, vnímám velmi osobně, protože v minulosti jsem byl do problematiky zapojen. Napsal jsem nespočet služebních záznamů o pohybu pracovníků ruských tajných služeb na našem území a jejich vlivu na některé politiky.