Parkují na trávě i na chodníku. Řidiči v Ostravě řeší nedostatek míst po svém

Parkoviště v areálu FNO obsazeno. Parkujte mimo areál. Děkujeme. Tímto vzkazem řidiče mířící do areálu vítá Fakultní nemocnice Ostrava velmi často. Navzdory jarnímu zdražení parkovného je problém najít jediné místo. Mnozí to proto řeší velmi „kreativně“ po svém. Řešením by mohl být připravovaný parkovací dům.

Parkování ve Fakultní nemocnici Ostrava na jaře zdražilo. Řidiči hledají každé volné místo, mnozí stojí „na prasáka“, 1. června 2022, Ostrava. | Foto: Deník/Petr Jiříček