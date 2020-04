Alenu Voglovou z Kaplice život zavál až k protinožcům na Nový Zéland. Zalíbilo se jí tam natolik, že se tam usadila. Pohledem Češky žijící v zahraničí přibližuje, jak prožívá pandemii koronaviru ve městě New Plymouth.

Čas si krátíme cvičením, říká Alena Voglová. | Foto: Alena Voglová

„Od začátku, co v Evropě vypukla pandemie, to s manželem sledujeme, čteme články a posloucháme zprávy ze všech koutů světa. Díky tomu jsem vděčná za to, že žiji na opačné straně zeměkoule a nejradši bych si sem okamžitě importovala celou naši rodinu. Hlavní důvod je ten, že se zde nákaza začala šířit o pár týdnů později a vláda tak měla dostatek času na strategický plán. Dále se Zéland skládá ze dvou ostrovů a hustota zalidnění je osmkrát nižší než v České republice,“ vypráví.