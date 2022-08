O ničivém požáru se dozvěděl majitel 250 let starého domu ve středu Mezné od svých sousedů. „Za tři týdny jsme se probrali z šoku a z prášků. Oprava byla těsně před dokončením. Chtěl jsem si to připojistit po rekonstrukci, ale už jsem to nestihl. Pět let života v řiti,“ říká před ruinou své chalupy Pavel Hrdlička z Prahy.

Jeho žena designérka pracovala především na interiérech. Hrdlička plánoval v části opraveného domu, do kterého investoval osm milionů korun, žít. V další části chtěl nabízet ubytování turistům. Oba dva záměry nyní bude muset minimálně o několik let odložit.

„Byl jsem tu po požáru s hasiči a policisty. Říkali, že na Mlýnské cestě vzniklo jakési ohnivé tornádo. Když se podíváte, tak já mám pět metrů za tou shořelinou netknuté dvě židle a stůl. Prostě to vzalo v úzkém pětimetrovém pásu a trefilo to chalupu,“ popisuje chalupář Hrdlička. Podobná situace byla i u dalších shořelých domů v této lesní osadě.

Shánění dotací

Prázdné místo by ale v zahradě nedaleko mezenské návsi zůstat nemělo. Čelem by se k tomu mohl postavit i stát a přispět na opravu. „Pevně doufám, že se park pochlapí, protože mám pocit, že za to hodně může. Byla to 250 let stará podstávková roubenka s pískovcem. Chceme to udělat stejně, ale vyčerpali jsme se na penězích, takže budeme muset sehnat nové,“ dodává Hrdlička, který rekonstrukci odhaduje na deset milionů korun. Nechtěl by rušit bezzásahové zóny v národním parku, perimetr obcí by se ale podle něj měl udržovat bezpečný. Tedy bez suchých stromů.

Ničivý požár zasáhl České Švýcarsko v neděli 24. července ráno, kdy si stoupajícího dýmu všiml strážce z národního parku. Během několika následujících dní se oheň rozšířil až na více než 1000 hektarů v Česku a dalších 250 hektarů v Sasku. Postupně se na jeho likvidaci jen v Českém Švýcarsku vystřídalo více než 6000 hasičů.

V boji s ohněm pomáhali hasiči z pěti dalších zemí. Kromě Německa, které poslalo pozemní posádky i vrtulníky, z Itálie přiletěly hasicí speciály Canadair a ze Švédska Air Tractory, Slovensko a Polsko pak poskytly vrtulníky. Likvidaci požáru hasiči oznámil v pátek 12. srpna. Přesto stále v národním parku hoří a jednotky, které si z velké části musí platit správa parku, denně likvidují několik ohnisek, která místy hoří i plamenem. Tato fáze může trvat i několik týdnů, vše bude záležet na dešťových srážkách.