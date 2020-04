Co se změnilo v posledních dnech a týdnech pro ni osobně? „Snad jen velká časová náročnost posledních dní. Jsem ráda za svoje dcery, které chápou, že se jim aktuálně málo věnuji. Zároveň si uvědomuji, že musím být více opatrná při kontaktu se svými blízkými, chránit své okolí, protože se pohybuji v prostředí, které je rizikové. Nicméně mám moc ráda svoji práci, lidi, se kterými pracuji a kterých si nesmírně vážím a oceňuji pohodu, klid, empatii a optimismus, se kterým se stavíme čelem každému novému dni,“ říká Petra Černo. Jak dodává, nyní si snad každý více uvědomuje skutečnost, že zdravotníci jsou tady pro nás, riskují, pomáhají, jsou ochotní a obětaví.

„Koronavirus nám všem dává možnost se zamyslet a zároveň odkrývá lidské povahy. Jsem ráda za projevy podpory od široké veřejnosti pro naše zdravotníky, kteří si to opravdu zaslouží. Jsou to mámy a otcové od rodin. Tráví v nemocnici neskutečné množství hodin. Stoupnou si do odběrového a třídícího stanu a jsou první na ráně,“ říká Petra Černo a dodává: „Děkujeme za každou ušitou roušku, za hezké dopisy, komentáře, věnované respirátory, ochranné obleky, pizzu, kávu pro personál a další dobroty, za pochopení našich bezpečnostních opatření, která skutečně mají za úkol chránit nás všechny.“

Najdou se však i tací, co nechtějí pochopit, že zdravotník tady musí být i po jejich ošetření a odchodu z nemocnice, další hodiny, dny, měsíce. „Pokud se nakazí zdravotník od pacienta, ohrozí tím život dalších pacientů, zdravotníků i své vlastní rodiny,“ zdůrazňuje Petra Černo.