Zvláštní případ. Muž považuje cizí dítě za své, jeho matku vytrvale pronásleduje

Muž ujistil justiční stráž i přivolaného soudce, že nehodlá vyvádět. „Maximálně odvyprávím svůj příběh tomu, kdo o to bude mít zájem,“ vylíčil Jan P. Justiční orgány zatím protestujícího muže nechávají být, jak Deníku potvrdil soudce a mluvčí pro civilní úsek Jiří Šlapal. „Každý má na veřejném prostranství právo vyjádřit svůj názor, pokud je protest poklidný,“ uvedl Šlapal. Podle něj podobné manifestace nejsou zcela výjimečné. Příliš osobního pochopení pro muže ale nemá. „Jestli s tím něco dokáže? Asi těžko. Od toho je odvolací instance,“ reagoval Šlapal.

Pro počínání Jana P. má naopak velké pochopení advokát a zakladatel webu Střídavka Aleš Hodina, který dlouhodobě podporuje zachování vztahů dětí k oběma rodičům i po rozluce. I on sám má velmi podobný protest ve svém vlastním případu za sebou. Podle Hodiny podobné manifestace popularizují problém údajného znevýhodňování mužů v soudech o péči. Do jisté míry můžou mít i terapeutický efekt. „Spousta mužů se tím užírá, někdy se to projeví zhoršením zdravotního stavu, některé to dovede i k sebevraždě. Přijít o dítě je pomalu to nejhorší, co se vám může stát,“ komentoval Hodina.

Jan P. má kromě fotek svého syna na schodišti před vchodem do soudu vystaveno i záchodové prkénko s napsanými jmény soudců a žalobců, kteří se na podle něj nespravedlivém rozhodnutí podíleli. Je mezi nimi i litoměřická státní zástupkyně Věra Šípalová. Ta muže obžalovala v paralelní trestní věci kvůli týrání osoby ve společné domácnosti. Tou měla být bývalá partnerka Jana P. a matka jeho dítěte. Jan je přesvědčen, že právě toto nedávné rozhodnutí nakonec vedlo k svěření dítěte do výhradní péče matky.

Vykonstruované obvinění?

Podle něj žena obvinění z týrání účelově vykonstruovala. „Tato strategie měla zvýhodnit její pozici u opatrovnického soudu,“ prohlásil muž. Za týrání dostal zatím nepravomocně tříletou podmínku. Mrzí ho ale především, že nebude mít v péči syna. Podle něj totiž střídavá péče dítěti vyhovovala, navíc o něj prý matka nepečuje řádně. Deník ji kontaktoval, o protestu bývalého partnera nevěděla. „Tisíckrát jsem se s ním chtěla domluvit, bohužel nechtěl. Takhle rozhodl soud,“ komentovala mužovy výroky s ujištěním, že se o syna dokáže postarat.

Žalobkyně Věra Šípalová se o protestu Jana P. dozvěděla až po telefonátu redaktora Deníku. Dopoledne šla sice k soudu, ale s mužem se těsně minula. S podobnou reakcí na soudní rozhodnutí se ve své praxi ještě nesetkala, ani ona pro muže nemá příliš pochopení. „Nebudu hodnotit chování obviněného. Každý své názory ukazuje tak, jak chce. Je to jeho rozhodnutí,“ komentovala.

Za obžalobou si stojí a zdůrazňuje, že se soudkyní, která ve věci rozhodla, byla v souladu. „Rozsudek soudu akceptoval podanou obžalobu,“ shrnula státní zástupkyně.

Jan P. si je vědom, že svým počínáním fakticky ničeho nezmůže. I tak to pro něj má smysl. „S ohledem na zoufalou situaci činím zoufalá rozhodnutí,“ pokrčil rameny.