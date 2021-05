Problém už řeší Rybářství Doksy, které ve vodě Chmelaře hospodaří. Jednatel společnosti Libor Pitro popsal, že během zimy nemohly ryby v klidu takzvaně komorovat, protože je rušily vydry, jejichž populace v posledních letech velmi narostla.

„Rybí osádka si prostě neodpočinula, žila z rezerv a je oslabená. Došlo u ní k povrchovému zaplísnění a následnému hynutí. Pokud by ryby nebyly oslabené, tuto infekci by zvládly, takto je ale pro některé jedince fatální,“ vysvětlil Pitro s tím, že nemoc se léčit nedá, neboť je primárně způsobená právě celkovým oslabením.

Podle jeho odhadu se zatím jedná o stovky mrtvých ryb. „Naši rybáři jsou u Chmelaře každý den ráno a uhynulé kusy postupně z vody vybírají. Lidé z pobytu ve vodě nemusí mít strach, infekce, se kterou se ryby potýkají, není přenosná na člověka. Jedná se tak o čistě estetickou závadu,“ ujistil Pitro.

Rybářství Doksy spravuje 42 rybníků na Českolipsku a Litoměřicku. Úštěcký Chmelař o rozloze 68 hektarů s maximální hloubkou čtyři metry, je však mezi nimi jediným, kde rybáři zaplísnění letos zaznamenali.

Ojedinělý případ

Tak rozsáhlý úhyn zapříčený touto infekcí je na úštěckém jezeru za poslední roky ojedinělým případem. Výjimkou je také v rámci kraje. Potvrdil to mluvčí Severočeského územního svazu rybářů Jan Skalský. „Na našich revírech velké úhyny ryb v souvislosti se zaplísněním v letošním roce neregistrujeme,“ řekl.

Zatímco ve vodě Chmelaře hospodaří Rybářství Doksy, hlavní písčitou pláž s kempem provozuje město Úštěk. To vlastní i menší rybník Barvíř, který je s Chmelařem propojený Červeným potokem. I tam k úhynu ryb nyní dochází. Starosta Jan Mazíni informoval, že město je s rybářstvím v úzkém kontaktu. „Naši zaměstnanci, ať už správce jezera nebo technické služby, situaci společně s Rybářstvím Doksy řeší,“ uvedl Mazíni.

Zhruba před dvěma lety začalo město usilovat o získání pozemků pod hladinou Chmelaře do své správy. Podle starosty je to však složité. Některé pozemky totiž patří státu a některé dokeskému rybářství, které se jich vzdát nechce. „Bude to otázka nějakého konsenzu. Jednání s rybáři a se Státním pozemkovým úřadem nicméně dále pokračují a uvidíme, jak se budou vyvíjet dál,“ doplnil úštěcký starosta.