Silvestr v centru Brna: brzký konec bez ohňostroje. A jak budou vypadat Vánoce?

Za moc to nestálo. Tak okomentoval loňský pokus o řízený Silvestr v centru města Brňan Adam Ožana. „S pořádným programem by to mělo větší úspěch. Stejně tak ohňostroje je škoda," řekl. Vedení Brna v roce 2019 zvládlo zábavu zorganizovat do devíti hodin večer. Sestávala z hudby a videomappingu. Letos se toho příliš nezmění. „Program bude do desíti hodin. Opět zajistíme hudbu a světelnou show. Pak začne volná zábava. Tento formát se nám osvědčil jako bezpečný a vhodný pro rodiny s dětmi,“ uvedla radní pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

Přes tisíc lidí slavilo v Brně na náměstí Svobody konec roku 2019. Program vyvrcholil v devět hodin videomappingem. | Video: Deník / Klára Vašíčková

„Program bude do desíti hodin. Opět zajistíme hudbu a světelnou show. Pak začne volná zábava. Tento formát se nám osvědčil jako bezpečný a vhodný pro rodiny s dětmi,“ uvedla radní pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá. Akce podle ní měla ohlasy naopak skvělé. „Byla jsem tam celý večer a nálada se zdála velmi dobrá. Přišlo mi i pár e-mailů, kde byli lidé rádi, že jsme nešli cestou ohňostrojů,“ doplnila. Organizátoři původně chtěli konec roku slavit až do půlnoci. V takovém případě by však bylo třeba náměstí oplotit a šacovat návštěvníky kvůli pyrotechnice. „Zajistit takovou akci je náročný úkol. V posledních letech se odehrála řada útoků. Mnohem více se řeší zajištění bezpečí. Troufám si říct, že letos vše ovlivní také hygienická opatření,“ popsala vedoucí katedry hudební produkce Janáčkovy akademie múzických umění Lucie Pešl Šilerová. Další střet v Husovickém tunelu. Auto se srazilo s kamionem, tři lidé se zranili Přečíst článek › Právě na bezpečností agenturu poputuje polovina z milionu korun, který na Silvestr na náměstí Svobody radní vyčlenili. „V Brně je nepřeberné množství možností, jak a kde konec roku oslavit. Koncert, klub, hospoda. Každý si vybere. Existuji lepší způsoby, jak tolik peněz utratit,“ zamyslela se Brňanka Zuzana Fialová. Šapitó a stánky Radní rozhodli rovněž o podobě letošních vánočních trhů. Trhovci otevřou 27. listopadu. „Na náměstí Svobody bude téměř šedesát prodejních stánků. Z Dominikánského náměstí se pak letos stane Pohádková vesnice pro děti,“ sdělila mluvčí Turistického informačního centra města Brna Adéla Nováková. Nezmění se ani vánoční atmosféra Zelného trhu a Moravského náměstí. „Charakter Adventu na Zelňáku, tedy tradiční atmosféru a výzdobu, řemesla, zachováme. Stejně tak na Moraváku budou jurty a šapitó, jak jsou návštěvníci zvyklí. Na tato uspořádání máme stále pozitivní ohlasy, nechceme je proto nijak zásadně měnit,“ uvedla mluvčí Brna-Střed Kateřina Dobešová. Návrhy pro Brno? Na náměstí Svobody chtějí sochu Rudyho Kovandy Přečíst článek › Zajít si na svařák budou moci návštěvníci trhů opět až do 3. ledna. Nicméně jen na náměstí Svobody. Stánky na Zelňáku a Moravákou se uzavřou 23. prosince.

