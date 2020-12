Na nákazu se přišlo při pravidelné kontrole. Velkochovy jsou totiž pod pravidelnou dvojí kontrolou, kterou dělají jak samotní chovatelé, tak i veterinární správa. „Podle nařízení Státní veterinární správy se musí zlikvidovat celé hejno. Našel se pozitivní vzorek v prachu, nikoli v mase slepic nebo ve vejcích,“ řekl vedoucí třídírny vajec nymburské společnosti Zdeněk Mlazovský.

Chovatelé v takových případech mají dvě možnosti, jak postižené hejno zlikvidovat. Tou první je odvoz na jatka a maso ze slepic bude následně výhradně tepelně zpracováno. Druhou, pro kterou se rozhodli v Janské, je usmrcení slepic na místě a následně je odvézt do asanačního ústavu. „Slepice se vyjmou z klecí a umístí se do speciálních boxů, do kterých je následně vpuštěn oxid uhličitý, který je uspí. Následně budou převezeny do asanačního ústavu v Mimoni,“ popsal průběh likvidace hejna vedoucí ústecké pobočky Státní veterinární správy Petr Pilous.

Likvidace části janského chovu začala ve středu 16. prosince, trvat by měla jeden až dva dny a asistuje u ní zhruba patnáct lidí speciálního oddělení veterinární správy z Hradce Králové a Brna. Dohromady bude nutné do kafilérie odvézt přibližně 120 tun materiálu.

Zemědělci mohou v podobných případech žádat ministerstvo zemědělství o odškodnění. Škody v Janské přitom dosáhnou mnoha milionů korun. Podle Mlazovského drůbežárna přijde na tržbách o deset milionů korun, které by jinak utržila za prodaná vejce. Slepice jsou totiž teprve v polovině svého života. Další peníze pak bude firmu stát zvýšená dezinfekce celé haly. „Hala zůstane prázdná pravděpodobně až do května, kdy mělo dojít k plánované obměně slepic,“ doplnil Mlazovský.

Bakterie salmonely způsobují u lidí průjmové onemocnění, při kterém pacienty trápí kromě průjmu horečky a hrozí jim dehydratace. Salmonelóza u lidí propuká nejčastěji po požití nedostatečně tepelně opracovaného masa a vajec. Inkubační doba nemoci je 6 až 48 hodin. Bakterie spolehlivě zabije ohřátí potraviny na alespoň 72 stupňů Celsia po dobu 16 vteřin. „Nákaza je nebezpečná především pro malé děti a seniory. Ohrozit může také diabetiky, kteří potřebují pravidelně jíst, ale kvůli nákaze salmonelou nemohou. U nich pak hrozí nebezpečné stavy spojené se změnou hladiny cukru v krvi,“ vysvětlila krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Podle dat krajské hygienické stanice letos onemocnělo salmonelou v Ústeckém kraji 573 lidí, loni to bylo 582.