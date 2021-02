Romové jsou v Úpici proti Romům. Nevycházejí mezi sebou. Paní Marcela se rozhodla situaci otevřeně popsat, z obav o bezpečnost souhlasila pouze se zveřejněním křestního jména. "Do roku 2000 to bylo celkem dobré, ale pak se do Úpice začali stěhovat noví Romové. Je jich tady čím dál víc. Nechápu, proč sem chodí. Říkalo se, že nejhorší je Josefov, ale Úpice tohle všechno překonává," tvrdí.

Místní Romové, kteří žijí v Úpici desítky let, jsou proti této skupině obyvatel. "Říkám jim neandrtálci, protože to je výstižné přirovnání k tomu, jak se chovají. To zvířata v lese se chovají lépe. Lidi potom hází Romy do jednoho pytle. I ti slušní Romové na to doplácejí, mají nálepku neplatičů a bordelářů. A je problém sehnat byt," přibližuje místní poměry.

Paní Marcela o sobě říká, že má cikánskou krev. "Máma nás vychovávala normálně, se sourozenci jsme chodili do školy a vyučili jsme se."

Když vodí syna do školky, raději chodí po druhé straně chodníku v místech, kde žijí nepřizpůsobiví. "Připomíná to osady cikánů na Slovensku. V zimě jsou schovaní, ale jakmile se oteplí a začnou vylézat ven do ulic, tak to je šílené," popisuje situaci v Úpici.

"Problém je, jak se chovají. Malé děti mají v puse cigáro. Kradou, jsou hluční, pouští na plné pecky muziku, chodí venku bosí. Prostě jsou nevychovaní," líčí.

"Majitelé skupují domy a byty a pronajímají je nepřizpůsobivým, kterých žije třeba deset v jednom bytě. Dříve byli jen na Sychrově, ale dnes jsou už rozlezlí po celé Úpici. Nechápu, jak můžou dostávat na všechno dávky a stejně ještě nadávají. Je jich tady stále víc. Nechápu, proč sem chodí," diví se paní Marcela, kterou mrzí, že Úpice má díky tomu špatnou pověst. Apeluje proto na město, aby dokázalo situaci účinně řešit.

Parazitují na systému



"Pokud nepomůže stát, nezačne se o situaci zajímat a nezruší podporování lidí, kteří jenom na systému parazitují, tak města s tím nic neudělají a budou dál jen jejich rukojmí," namítá starosta Úpice Petr Hron.

"Domy, které obývají nepřizpůsobiví lidé, a takových je v Úpici čtrnáct, jsou ve zdevastovaném stavu. Lidé tam žijí v otřesných podmínkách. Stát bohužel podporuje obchodování s chudobou, my jako město jsme na to krátcí," dodává.

Starosta potvrzuje, že místní Romové, kteří žijí v Úpici řadu let, mají s nepřizpůsobivými občany problém. "Nevycházejí mezi sebou. Dokonce mě žádají, abych je vyhnal z města," říká.

S místními Romy podle Petra Hrona takové problémy nejsou. "Měl jsem dotaz od jedné místní Romky, jestli nechci zařídit romského asistenta. To mě překvapilo. Odpověděl jsem, že s vámi žádné problémy nemám. Je škoda, abych tímto způsobem plýtval městskými penězi od daňových poplatníků," připomíná zajímavý případ a pokračuje: "A ti nepřizpůsobiví, co tady migrují, nikoho poslouchat nebudou. Nikoho neuznávají. Nepracují, neplatí na ně žádné pokuty. Vůbec nemáme páky, jak tomu zamezit."