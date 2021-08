„Mě nepřinutí žádná odměna ani nic jiného. Když nechci, tak nechci,“ odpověděla na otázku Deníku čtenářka Lenka Smejkalová. Nad motivací penězi či placenou dovolenou se podivovala také Soňa Mihulková. „Nemělo by být největší motivací ono bezpečí před covidem? Nebo o čem to vlastně je,“ zeptala se řečnicky.

Firmy v Pardubickém kraji se podle všeho na nic takového nechystají. Většina z nich ale vítá to, že jsou jejich zaměstnanci naočkovaní. „Zaměstnance k očkování povzbuzujeme, děláme osvětu, ale dávat dva dny volna je naprosto nemyslitelné,“ řekla ředitelka společnosti USSPA z Dolní Dobrouč Kateřina Kadlecová.

Podle ní firma roste a potýká se spíše s nedostatkem zaměstnanců. Dva dny volna by při současném počtu pracovníků znamenaly 200 neodpracovaných dnů, a to si společnost nemůže dovolit. Zkritizovala i případné volno pro státní úředníky, které vláda odsouhlasila. „Nemyslím si ani, že si to může dovolit stát za aktuální situace státního rozpočtu. Jde čistě o nákup volebních hlasů premiérem,“ dodala.

Podobně to vidí také Lucie Vejačková, personální ředitelka společnosti Saint-Gobain sídlící v Litomyšli. Pokud se zaměstnanci rozhodnou k očkování, firma je prý v takovém rozhodnutí podporuje. „Nicméně konkrétní benefit nezavádíme,“ řekla Deníku. Vejčaková zároveň dodala, že firma v současnosti jedná s krajským očkovacím centrem a pro pracovníky připravuje možnost vakcinace bez registru v areálu společnosti.

Podle vedoucí personálního útvaru Chládek a Tintěra Gabriely Jedličkové bude výkonná rada společnosti jednat o otázkách týkajících se onemocnění covid-19 až po prázdninové pauze.

Benefity nehrají velkou roli

Firmy se však shodují, že ti zaměstnanci, kteří se naočkovat chtěli, tak už udělali. To potvrdil také Jan Nápravník ze SORu Libchavy. „Většina zaměstnanců je podle našich dostupných údajů již naočkovaná, proto motivaci k vakcinaci neplánujeme, není v současné chvíli zapotřebí,“ poznamenal.

Podnikatelská sféra má podle doporučení vlády motivací zaměstnanců chránit svou firmu před další vlnou pandemie – před šířením viru, případnou karanténou a ušlým ziskem.

Podle podnikové psycholožky ale den volna nerozhodnuté zaměstnance k očkování rozhodně nepřiměje. „Češi se v zásadě řídí svým rozumem a motivační benefity pro jejich rozhodnutí, zda očkovat či neočkovat, nehrají kardinální roli,“ uvedla Hana Alblová, psycholožka online poradny mojra.cz. Placená volna podle odbornice spadají do kategorie benefitů, na které zrovna zaměstnanci příliš neslyší.