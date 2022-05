VIDEO: Noblesa historických vozů. Jižní Čechy hostily veteránskou rallye

„Oproti návrhům předchozího vedení se nám podařilo dosáhnout dílčích změn, to ano. Například ve splatnostech faktur, ale pokud jde o zanesení rovnocenných podmínek mezi dopravcem a provozovatelem, o ničem takovém nechtějí slyšet. Bojí se, že bychom je proti nim po zkušenosti z předešlých dvou let, mohli po právu uplatnit. Zároveň by se ale ukázalo, že jediné, za co dopravci platí, je právě ono vpuštění k zastávce, kam musíte přijet ze zákona," řekl majitel dopravce Karel Bílý.

Chybějící smlouva

Za každý vjezd na Zvonařku má United Buses zaplatit 218 korun bez daně, což je výrazně víc, než provozovatel účtuje regionálním spojům. V jejich případě poplatky nepřesahují sto korun. United Buses provozuje dálkovou dopravu, v tomto ohledu je největším dopravcem vyjíždějícím ze Zvonařky. Jeho cestující musí využít provizorní zastávku na rohu Trnité a Rosické ulice blízko vjezdu na nádraží.

OBRAZEM: Stavba v plném proudu. V Blansku vzniká nový silniční most

Smlouva mezi dopravcem a provozovatelem chybí od loňského června, kdy nebyl prodloužen tehdejší dvouměsíční kontrakt. Kvůli vjezdům a sankcím za neplacení za následné období měl později provozovatel po United Buses požadovat víc než milion korun. Dopravce na nádraží ve stejné době hradil sedmdesát korun za každý spoj.

Deník Rovnost oslovil s žádostí o vyjádření provozovatele nádraží. Jakub Dvonč za ČSAD Brno holding v pondělí dopoledne redakci vzkázal, že k nastalé situaci jej připravují.