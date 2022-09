Změnu by měla přinést chystaná novela zákoníku práce. Její návrh již vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí, které ji v příštích dnech chce předložit do meziresortního připomínkového řízení. „Předloha by mohla začít platit od ledna 2023,“ konstatoval Augusta.

Konkrétní navrhovanou částku ovšem úřad zatím neuvedl. Stanovit by ji měla až příslušná vyhláška podle aktuálního vývoje cen energií. Tyto peníze by přitom lidé pracující z domova nemuseli danit. Podnikatelé by jim dokonce mohli v paušálu vyplácet ještě vyšší částku. „Výsledný rozdíl ovšem bude pro daňové účely považovaný za příjem zaměstnance,“ podotkl Augusta.

Další povinnost?

Zaměstnavatelé se však bojí, aby jim nová úprava příliš nezkomplikovala život. Říkají, že stačí, aby se firmy na podmínkách se svými pracovníky jednoduše tak jako dosud dohodly samy. „Podle našeho názoru je to naprosto nepřiměřené zasahování státu do vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel,“ uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Právě cestovky typově patří mezi firmy, které práci z domova často využívají.

Také podle Svazu průmyslu a dopravy (SP ČR) by měl být návrh co nejobecnější. „Home office slouží spíše jako benefit pro zaměstnance a firmy již mají vytvořena vlastní pravidla pro jeho využívání ještě z období covidu,“ řekla ředitelka zaměstnavatelské sekce SP ČR Dagmar Kužvartová. Náhrada některých druhů nákladů by podle ní měla být ještě otázkou další diskuse. „Cílem by mělo být umožnit tyto náklady hradit paušálem a jasně provázat s daňovými předpisy z hlediska uznatelnosti nákladů,“ prohlásila.

Před zánikem home office v případě přílišné regulace varuje Hospodářská komora. „To by se stalo v případě, kdy na zaměstnavatele nebo zaměstnance budou uvaleny nové povinnosti spojené s nadměrnou administrativní zátěží, režim by nově podléhal složitým výpočtům případných náhrad zaměstnanci anebo nesmyslným finančním plněním,“ obává se mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Nevypnou lidé doma kvůli drahému otopu v zimě raději topení a nepůjdou se ohřát za peníze firmy do kanceláře? Oslovení zaměstnavatelé se toho zatím nebojí. „Institut home office se naštěstí neřídí topnou sezonou, ale zcela jinými kritérii. Tedy vhodností vykonávané práce a potřebou zaměstnance v harmonii s koncepcí firmy,“ tvrdí Papež. Podle odborníků si firmy přesto budou muset důkladně propočítat náklady na provoz kanceláří, aby zbytečně neprodělaly. „Některé se už začaly připravovat během léta, kdy například omezily spotřebu klimatizace,“ uvedla Jiřina Kovaříková z poradenské společnosti RSM.

Tři z deseti Čechů

Podle srpnového průzkumu společnosti NMS Market Research pro Raiffeisenbank nyní umožňuje zaměstnavatel práci z domova třem z deseti Čechů. Tuto možnost ale využívá jen 18 procent českých zaměstnanců. Home office je nejoblíbenější u mladých lidí ve věku mezi 25 a 34 lety, obvykle vysokoškolsky vzdělanými a z velkých měst.