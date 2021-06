Napětí vstoupá. Vždyť osmifinále mistrovství Evropy se zdá být po výhře nad Skoty reálné. V českém týmu však panuje pohodička. To dokazují i záběry ze základny na Strahově. Ještě před čtvrtečním odletem do Glasgow si fotbalisté střihli teqball. A jak je vidět, dobře se u toho bavili.

Zdroj: Youtube

Reprezentanti si střihli klasickou obíhačku a pak i čtyřhru. V hlavní roli byli dva sehraní showmani z West Hamu Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Do čtyřhry se zapojil i Tomáš Král nebo třeba vedoucí národního týmu Tomáš Pešír.

Thanks for the game ?⚽️?

Díky za hru ?⚽️?

? @Coufi5, Masíčko, Daridič pic.twitter.com/5isiLTRHQ4