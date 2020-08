Velká neznámá čeká fotbalové příznivce v Sokolově, kde se půjde premiérově na ČFL. V sobotu v tradičních 10.15 nastoupí FK Baník Sokolov 1948 proti Motorletu Praha.

Po odstoupení Sokolovské uhelné klub dále sází na hornickou tradici, nové dresy zdobí hornická kladiva, fanoušci jsou lákáni na obvyklé mužské atributy, fotbal, pivo a klobásu. „Přijďte nás podpořit!“ zve své věrné.

A to může v sokolovském prostředí zapůsobit. Navíc tým je úplně nově poskládán, prakticky z vlastních odchovanců, jedinými třemi zkušenými hráči jsou zatím gólman Jakub Dvořák, útočník Jiří Procházka a záložník Dan Kovář, ti budou obklopeni mladými, nezkušenými borci. Další plus. Tady za tím týmem budou diváci v Sokolově stát.

Že to ale nově poskládané mužstvo nebude mít vůbec lehké, ukázalo pohárové vystoupení v MOL cupu, ve kterém Baník prohrál na hřišti týmu z krajského přeboru. Po rychle inkasovaných brankách se již mladý, nezkušený tým nedokázal zvednout. K tomu si připočtěme aktuální problémy se sestavou. Nicméně kouč Víťa Vrtělka je pozitivní. „Někteří hráči se nám pomalu uzdravují, to je dobrá zpráva, snažíme se také dotáhnout ještě nějaké příchody,“ prozrazuje trenér sokolovského Baníku.

V kádru Motorletu najdeme hráče, kteří hráli druhou ligu, například Valenta oblékal dokonce dres Sokolova, doplněné o mladé, běhavé hráče.

S jakou taktikou baníkovci nastoupí, Vrtělka prozrazovat s omluvou nechce. Jisté je, že musí své svěřence hlavně uklidnit. „Tak aby nebyli zbytečně nervózní, nebo přemotivovaní. Na druhou stranu budeme chtít, aby se maximálně vydali, co se týče nasazení, bojovnosti,“ má jasno trenér horníků.

S kapitánskou páskou povede Baník na hřiště navrátilec Jiří Procházka. „V kabině proběhla volba, kluci si zvolili Prochyho, zástupcem je Kuba Dvořák s Kovym (Danem Kovářem), nepletli jsme se jim do toho,“ poukazuje Vrtělka.

Očekávání je u sokolovské fotbalové veřejnosti veliké, stejně tak v klubu. Kouč Baníku ale emoce spíše krotí. „Vstup do soutěže je důležitý, ale je to jeden z patnácti podzimních zápasů,“ říká.

Muži zaplatí za vstup 50 korun, ženy a senioři 25. Děti, mládež do 18 let a majitelé průkazu ZTP půjdou zdarma.