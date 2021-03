Skóroval nejen v pohárové bitvě s ligovou Opavou, kdy přispěl svým zásahem k vítězství 3:0, ale branku si připsal i v osmifinále MOL Cupu, ve kterém se Karlovy Vary představily v Edenu, kde se jim postavila pražská Slavia.

„Můj gól byla strašná haluz, ale spadlo to tam,“ směje se Skala, který se zapsal do střelecké listiny ve 42. minutě za nechtěné pomoci Masopusta.

To už ale karlovarský tým prohrával s favoritem rozdílem čtyř branek 1:5. „Náš cíl bylo udržet co nejdéle nulu vzadu, ale dlouho nám náš plán nevydržel,“ narážel Skala na inkasovanou branku ze 3. minuty, která určila ráz duelu.

Zdeněk Skala, obránce FC Slavia Karlovy Vary.Zdroj: FC Slavia Karlovy Vary

„Slávka má nejlepší tým v Česku, navíc má kvalitu na všech postech a v našem zápase to bylo hodně znát,“ připomněl rozdíl mezi oběma slávistickými výběry Skala.

„Na druhou stranu jsme jí sami darovali několik gólů našimi chybami,“ zklamaně poukazoval na chyby, které zkušenější sok dokázal gólově potrestat. Nakonec jeho tým musel v hlavním městě skousnout vysokou prohru 3:10, tím i stopku v poháru. Na druhou stranu si karlovarská Slavia připsala na účet tři vstřelené branky, a nemuselo zůstat pouze při nich.

„Gól Tůmiče ze standardky byl skvělý. Škoda že to tam Vokymu nespadlo,“ připomněl nastřelené břevno svého spoluhráče. „Dali jsme tři góly v Edenu, to je pro nás velké pozitivum,“ hledal pozitiva na zápase Skala.

Nejen on tak během zápasu mohl poměřit s ligovým účastníkem, jak je na tom po fyzické stránce. „Prakticky celý zápas jsme běhali bez balónu, o to cennější jsou góly, které jsme dali,“ chválí si Skala alespoň tři vstřelené branky. „Škoda že není výsledek trochu příznivější, ale hráli jsme proti nejlepšímu týmu v Česku,“ lituje inkasovaných deseti branek karlovarský hráč. I přes dvoucifernou porážku si nejen on, ale celý tým odnesl nezapomenutelný zážitek.

„Je to zážitek na celý život, jelikož proti Slávce v Edenu nehrajete každý den. Proti těm frajerům hrál ještě před týdnem Leicester,“ podotkl Skala k účasti Slavie v Evropské lize.