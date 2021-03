„Pro mě je cílem skórovat z každé střely, ale to se povedlo také díky skvělé přihrávce od Rosti Vokáče,“ vysvětloval po utkání devatenáctiletý snajpr Varů.

Bitvu svých spoluhráčů s věhlasnějším soupeřem však od úvodního hvizdu sledoval pouze ze střídačky. „Po písknuté penaltě se Slavia dostala do vedení, to nás lehce rozhodilo a domácí toho využili,“ přiblížil své postřehy z lavičky Slavie, té varské.

Tomáš Fencl, útočník FC Slavia Karlovy Vary.Zdroj: FC Slavia Karlovy Vary

Karlovarská Slavia se prakticky poprvé dostala na dostřel té pražské až ve 42. minutě, kdy dokázal snížit na 1:5 Zdeněk Skala.

„Chvíli nám trvalo, než jsme se adaptovali na jejich styl hry, ale nemyslím si, že nás úplně zavřeli ve vápně, spoustu balonů jsme vybojovali a snažili se je vyvést nahoru,“ přidává Fencl svůj pohled na první poločas, který jednoznačně ovládl pražský tým, jenž svůj tlak zúročil v šest vstřelených branek.

„Do druhého poločasu jsme šli s cílem inkasovat méně branek, což se nám povedlo, ale Slavie ukázala svoje kvality,“ narážel Fencl na další čtyři kousky, které jeho týmu lídr české fotbalové ligy nastřílel během druhé části zápasu.

Ale ani Slavia nevyšla střelecky naprázdno, když slavila tři vstřelené branky, čímž zmírnila porážku na 10:3 ve prospěch pražského klubu. „Za každého výsledku se snažíme hrát ofenzivní fotbal,“ připomněl Fencl, že i za nepříznivého stavu nehraje jeho tým pověstného zanďoura.

„Bylo to velmi náročný, ale dalo nám to spoustu zkušeností do budoucna. Zápas jsme si moc užili a určitě na něj dlouho budeme vzpomínat,“ upozorňuje závěrem Tomáš Fencl.