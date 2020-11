Během zkrácené podzimní části si připsal hráč s číslem osm na zádech 545 odehraných minut, když během nich slavil i jednu vstřelenou branku. S jedním z tahounů třetiligového výběru jsme se ohlédli za šesti odehranými zápasy, ve kterých Slavie dosáhla na jedenáct bodů, za což jí patří ve Fortuna ČFL áčkové skupině deváté místo.

Podzimní premiéru nové sezony obstarala na dvorském stadionu rezerva Příbrami a slávisté chtěli na úvod podzimní části uspět. „Na zápas jsme byli dobře připraveni a každý se těšil, že si po nějaké půlroční pauze zaviněné koronavirem zahraje ligový zápas,“ vrací se zpět k prvnímu podzimnímu duelu Rostislav Vokáč.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Jenže do utkání lépe vstoupil soupeř, když v 11. minutě mu zařídil vedení střelou z dálky Vít Kolář. „Po inkasovaném gólu jsme měli dobré gólové příležitosti a soupeře přehrávali, bohužel z toho nic nebylo. Až pár minut před koncem první půle se nám podařilo srovnat na 1:1,“ naráží na vyrovnávací branku Josefa Hudce v 35. minutě.

Slávistům však nevyšel ani vstup do druhého poločasu, když v 54. minutě přidal druhou branku Příbrami B František Belej. „Po změně stran jsme chtěli přidat druhou branku, ovšem úspěšnější byl v této činnosti soupeř, když vstřelil z brejku gól na 1:2, a skóre už se do konce zápasu i přes hektický průběh nezměnilo, když se fotbalové štěstí přiklonilo na stranu soupeře,“ podotýká k neúspěšnému vstupu do podzimní části. „Určitě jsme byli zklamaní z výsledku, ale bylo třeba jít dál a připravit se na další zápas,“ poukazuje.

Co ztratili hráči Slavie v domácím prostředí, nahnali bodově na hřišti soupeře, když ve druhém kole zamířili na horkou půdu pražského Motorletu. „Na Motorlet jsme jeli v pozici papírově slabšího týmu, a i proto jsme očekávali těžké utkání,“ vysvětluje.

Jenže zůstalo jen u papírových prognóz, když slávisté soupeře zaskočili, a kdyby se k nim v koncovce přiklonilo trochu fotbalového štěstí, mohli pomýšlet na tříbodový zisk. „Do zápasu jsme vstoupili aktivněji než soupeř a byla velká škoda, že se nám nepodařilo vstřelit gól,“ lituje i s odstupem času zahozených brankových příležitostí.

„Duel nakonec musely po bezbrankové remíze rozhodnout až pokutové kopy. V těch nás podržel Jirka Chára, když chytil hned dvě penalty soupeře, a z Prahy jsme si tak odvezli cenné dva body a k tomu jako bonus čisté konto,“ s úsměvem hodnotí premiérový bodový zisk v první polovině třetiligové soutěže.

Do třetice všeho dobrého? Ano, přesně tak. V podání Slavie to platilo dvojnásob, když ve svém třetím vystoupení dosáhla na premiérovou výhru v ČFL, když vyplenila za tři body Povltavskou FA. Do utkání jsme naskočili velmi dobře, s velkou chutí. Zaslouženě jsme šli po rychlém gólu do vedení 0:1. Soupeř si poté vypracoval nějaké slibně vypadající šance, ale kluci vzadu hráli skvěle, ale my přidali do konce prvního poločasu ještě druhou branku,“ připomíná dvě branky, o které se podělili Pavel Maňák a Zdeněk Skala.

„Cíl do druhého poločasu jsme měli jasný, vstřelit pojistkový třetí gól, ale to se nám i po dobře vypracovaných příležitostech nepovedlo. Naopak domácí snížili z penalty na rozdíl jediné branky, ale nedostali se do žádného závěrečného tlaku, ze kterého by mohli dát vyrovnávací gól,“ pochvaluje si Vokáč premiérový tříbodový zisk svého týmu po výhře 2:1. Po úspěchu však přišla na pořad tvrdá rána, kdy Slavie nestačila ve Dvorech na rezervu pražské Sparty, které podlehla 1:4, i když konečný výsledek neodpovídá dění na hřišti.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Po dvou výhrách venku jsme chtěli urvat nějaké body i před domácím publikem, ale byla to Sparta B, kdo šel do rychlého vedení,“ podotýká k inkasované brance ze 6. minuty, kterou měl na svědomí pražský Vojtěch Patrák. „Na nás padla deka,“ přiznává. I přesto se Slavii podařilo srovnat, když se do statistik zapsal ve 20.minutě ostřílený forvard Martin Psohlavec.

„Jenže poté nám soupeř odskočil na rozdíl dvou branek, nehrálo se nám dobře, navíc neproměňovali jsme šance, kdybychom jednu z nich proměnili, mohlo utkání vypadat úplně jinak, to se ale bohužel nepodařilo,“ smutně poznamenává k lekci z produktivity, kterou od béčka Sparty Slavia obdržela. Následně čekal Slavii výjezd do Písku, ale zápas byl nakonec přeložen, a slávisté tak měli týden na přípravu na derby Slavií. Povedlo se. Karlovaráci zužitkovali týdenní pauzu, jak nejlépe mohli, a bylo z toho premiérové domácí vítězství v podzimní části, když záložní tým pražské Slavie porazili v poměru 3:1.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Byly to dva rozdílné poločasy,“ upřesňuje. „První poločas byl takový chaos, ani jedno z mužstev neudrželo míč na kopačkách, nepřesné přihrávky a žádná velká šance,“ přidává další svůj pohled na první pětačtyřicetiminutovku. „Druhý poločas byl z naší strany skvělý, dostali jsme se do vedení a od té doby jako by nám narostla křídla, soupeře jsme nepustili do žádné vyložené šance a nakonec přidali ještě dva góly. Soupeř pak v závěru snížil na 3:1, ale to na našem vítězství již nic nezměnilo,“ dodává k derby sešívaných výběrů.

Následně zamířila Slavia k důležitému duelu do Rakovníka, kde se střetla s tamním SK, a byla z toho výhra 1:0. „Nebyl to pěkný zápas, ale takticky jsme ho zvládli velice dobře,“ chválí si taktický výkon svých spoluhráčů. „Rozhodující byl začátek druhé půle, kdy měl soupeř výhodu pokutového kopu, ale trefil jen tyč, a o pár minut později jsme kopali penaltu i my a proměnili ji a to rozhodlo,“ připomíná trefu z 53. minuty v podání Martina Psohlavce, která zajistila Varům tříbodový transport do lázeňského města.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Úspěšnou jízdu sešívaných však podruhé v krátké době zhatil covid-19, když soutěž byla nejprve pozastavena na čtrnáct dní a posléze pak předčasně ukončena do konce roku. Na program tak opět přišly individuální tréninky. „Bohužel podzimní část stopl covid-19, nikdo z toho nemáme radost, ale dostali jsme nějaké tréninkové plány, co máme plnit,a nějak se udržovat, bez toho by to samozřejmě nešlo,“ přemítá. „Některé tréninky jsou náročnější, ale jestli chceme být úspěšní, je třeba trochu makat. Musíme být dobře připraveni, až se soutěž zase rozběhne,“ dodává karlovarský záložník.