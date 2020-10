„Každá výhra určitě pomůže, lépe se pak trénuje, pro psychiku hráčů je skvělé porazit takto silný mužstvo,“ připomněl po skalpu pražského rivala pozitiva pro tým karlovarský trenér Marián Geňo.

Sešívaní však musejí rychle zpět na zem, euforie po vyhraném derby je totiž zapomenuta a na Slavii čeká další náročná šichta, když se v sobotu 10. října představí od 10.30 na půdě rakovnického SK, tedy prakticky souseda v tabulce, který na Karlovy Vary ztrácí pouhé dva body.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Soupeře máme nasledovaného, ostatně jako každého. Máme výhodu, že před námi s každým soupeřem hraje sousední Sokolov, takže můžeme naše soupeře vidět naživo. Rakovník má hodně široký kádr, ve kterém je hodně cizinců, zejména hráčů černé pleti,“ podotkl k týmu Rakovníka Geňo.

Jedenáctka Rakovníka hraje pod vedením trenéra Martina Pulpita, kterému kryje na lavičce záda v roli asistenta exžlutický trenér Radim Suchánek.

„My se chceme porvat o body v každém zápase, ať už je to doma či venku. Bude opět hodně důležité, kdo dá v zápase první gól, také bychom rádi navázali na výkony z předchozích zápasů, které byly založené na obětavosti hráčů,“ vysvětloval karlovarský trenér. Sám ale ví, že jeho tým čeká náročná šichta.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Každý bod v této soutěži je těžké získat, a já si vážím každého. Pokud by se nám podařilo nějaký ten bod přivézt, tak je to plusový bod do tabulky pravdy. Zatím jsme venku neprohráli, tak bych byl rád, kdybychom tu sérii natáhli, ale je potřeba být nohama pevně na zemi, body nám nikdo dobrovolně neodevzdá,“ varuje závěrem kormidelník Slavie.