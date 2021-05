Premiéra v České fotbalové lize totiž nevyšla baníkovcům pod vedením trenéra Víta Vrtělky, kterým řádně zhořkla. A nebylo divu. Sokolov se potácel v podzimní části od porážky k porážce a před pozastavením soutěže kvůli pandemii koronaviru se krčil na poslední příčce, té sestupující.

„Vzhledem k okolnostem při sestavování nového týmu a celkové situaci v klubu jsme si s vedením stanovili za cíl celkovou stabilizaci klubu a udržení týmu v ČFL, ale nevydařený úvod soutěže ukázal, že splnění cílů by bylo náročné,“ poukazuje trenér Sokolova Vít Vrtělka.

Promítlo se tedy do podzimní části, že jste skládali nový tým a ještě si nestačilo vše pořádně sednout?

Částečně se to samozřejmě promítlo. Stavěli jsme tým na zelené louce a času bylo málo. Přesto bylo v našich silách body získat, což se nám nepodařilo.

Na druhou stranu jste však skládali třetiligový kádr ze zkušených hráčů…

Právě absence zkušených hráčů a to, že se nám nepodařilo do úvodu soutěže vytvořit kostru týmu, o kterou by se ostatní mohli opřít, bylo jednou z příčin našeho nevydařeného vstupu.

V šesti zápasech jste zaznamenali šest porážek, k tomu vstřelili pouze jednu branku. Stále jste pomýšlel, že byste se, pokud by se soutěž dohrála, mohli zachránit?

Jasně že jsme po šesti kolech soutěž nebalili. Zároveň nám bylo jasné, že nás nečeká nic jiného než boj o fotbalové přežití.

FK Baník Sokolov.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Nakonec jste po předčasném ukončení sezony dostali druhou šanci, jak s ní naložíte?

Jak s touto šancí naložíme, ukáže až čas. Jsme o dost poznatků zkušenější, přestože se odehrálo jenom šest zápasů. Jako klub uděláme maximum, abychom se celkově stabilizovali a hráli v ČFL důstojnou roli.

V současné době po rozvolnění se konečně můžete opět zapojit do tréninkového procesu, navíc můžete odehrát i důležitá přípravná utkání. Jak to z pozice trenéra vnímáte?

Jako dar z nebe. Konečně můžeme dělat to, co nás baví. To znamená být na hřišti, trénovat a hrát tréninkové zápasy. Snažíme se využít i toto přechodné období k přípravě na novou sezonu.

Určitě pro hráče muselo být náročné připravovat se individuálně, ale s velkou nejistotou, jestli se soutěž vůbec rozeběhne…

Jak vždycky říkám, že hráči mají snazší pozici než trenér, tak v období, které máme za sebou, musím říct, že z mého pohledu bylo právě pro hráče daleko náročnější než pro nás. Naši kluci to však vzali za správný konec a můžu říct, že čas rozhodně nepromarnili. Všechno, co dělají, dělají pro sebe a bude na nás společně, abychom to prodali na hřišti, až přijde čas.

FK Baník Sokolov.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Teď před sebou máte nově dlouhou přestávku. Jak ji svým svěřencům zpestříte a už víte, jaký program bude obsahovat?

Plán na léto je připravený, ještě domlouváme poslední přípravné zápasy. I období v následujících dnech využijeme k tréninku a sehrání tréninkových zápasů.

Po nevydařeném podzimu, se zcela jistě ohlédnete po případných posilách, dozná tedy kádr sokolovského A-týmu nějakých změn?

Kádr určitě několika změn dozná. Budou jak odchody, tak příchody. Cílem je doplnit tým o hráče na pozicích, kde nás tlačí bota. Nejenom u nás v klubu, ale celkově ve fotbale bude vzhledem k současné situaci přivádění hráčů ještě těžší než dosud.

Na jakých postech byste chtěl tým posílit a co si od případných posil slibujete?

Jak jsem psal výše, budeme se snažit vytvořit osu týmu a dovést hráče, kteří by tyto požadavky splňovali, a kolem nich mohli růst i naši mladí hráči.

Nový ročník by měl odstartovat o víkendu 14.–15. srpna, pokud se nic důležitého nezmění, stále se však může opakovat scénář z uplynulých dvou sezon…

Scénář z uplynulých dvou sezon se opakovat může, to však nikdo z nás teď neví a asi to ani moc neovlivní. Takže my se budeme chystat na sezonu s tím, že se normálně odehraje. Co přinesou následující měsíce, se teprve uvidí.

Sice je to daleko, ale co bude vaším cílem v novém ročníku České fotbalové ligy, ve kterém budete skládat reparát?

Budu se opakovat a není to žádné alibi, ale naším cílem pro nadcházející rok bude udržení soutěže a celková stabilizace klubu.