„Vstup do zápasu jsme měli takový, jaký jsme po hráčích chtěli, byli jsme kompaktní do defenzivy a nebezpeční do útoku. Měli i několik šanci otevřít skóre, ale bohužel jsme obdrželi branku po rychlém brejku domácích po naší standardní situaci,“ načal hodnocení prvního jarního zápasu karlovarský trenér Martin Bulíček.