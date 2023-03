/FOTBAL/ Již potřetí se představí o víkendu jak karlovarská Slavia, tak i sokolovský Baník v jarní části Fortuna ČFL A. Oba týmy budou usilovat o premiérové body ve druhé části třetiligové soutěže.

Sokolov neuspěl o víkendu na Admiře, kde prohrál 0:1. O víkendu se poprvé představí na svém stadionu, na kterém se postaví Vltavínu. | Foto: FK Baník Sokolov/Vlaďka Štychová

Prolomí sešívaní černou sérii na půdě Králova Dvora?

Karlovarská Slavia se představí v sobotu 18. března ve 14.30 hodin na půdě Králova Dvora, tedy týmu, na který sešívaní ztrácejí tři body. „Ono to teď bude skoro každý týden o šest bodů. Tabulka se strašně vyrovnala, rozdíly mezi mužstvy jsou minimální,“ je si vědom karlovarský trenér Marián Geňo.

Karlovarský výběr čeká v jarní části premiérové vystoupení na přírodním trávníku, když dva předchozí odehrál na umělce. „Poprvé budeme hrát mistrák na přírodní trávě, navíc jsme v Králováku ještě nikdy nevyhráli za tři body,“ upozorňoval Geňo. Navíc Králův Dvůr vstoupil do jarní poloviny soutěže dvěma výhrami, o to těžší zápas Slavii čeká.

„Všechny tyto skutečnosti hrají pro domácí, ale my se nechceme vzdávat předem,“ vzkazuje do tábora soupeře karlovarský trenér. Oproti zápasu s Motorletem chystá karlovarský trenér také některé změny v sestavě. „Nějaké budou, to ovšem uvidíme až v pátek na tréninku, každopádně se budeme muset zlepšit hlavně v defenzivě,“ upozorňoval Geňo, kde tlačí jeho tým pověstná bota.

Získat co nejdříve třicet bodů, prozradil cestu k udržení ČFL Geňo

Sokolov vyzve v jarní premiéře Vltavín

Třetí náročný duel mají před sebou hráči sokolovského Baníku, kteří po Plzni B a Admiře Praha, se postaví v domácí jarní premiéře od 10.15 hodin Vltavínu. Ten dorazí do Sokolova v sobotu 18. března vzhledem k postavení v třetiligové tabulce v roli favorita, když mu náleží pátá příčka.

Svěřenci sokolovského kouče Martina Pulpita se však v cestě za záchranou v ČFL nesmí na soupeře ohlížet, a musí bezpodmínečně bodovat. „Hráči mají dostatek informací o soupeři,“ prozradil Pulpit, že na Vltavín je jeho družina dobře připravena.

„Musíme vyhrát za každou cenu, nejen kvůli sobě, ale také fanouškům, pro které se fotbal hraje,“ přeje si premiérový jarní bodový zisk v třetiligové soutěži.

Sokolov se nevzdává, ČFL chce udržet