Český šampion a lídr ligové tabulky šetřil hráče základní sestavy. Slavia od úvodu nasadila i dva mladé debutanty Riga s Višinským, který si připsal dvě branky stejně jako Lingr. Nejvíce se dařilo Teclovi, jenž zkompletoval hattrick už během prvního poločasu.

Karlovarští, kteří mají v názvu rovněž Slavia a používají červenobílé logo s hvězdou, nehráli od přerušení amatérských soutěží kvůli koronaviru třetiligový zápas od 10. října. Jen v únoru vyřadili v poháru ligovou Opavu bez hráčů základní sestavy.

Padlo deset branek

V Edenu Západočeši přesto dokázali dát tři góly. Poslední slovo ale měl Tecl a slávisté poprvé od pohárové výhry 13:1 nad Kompresory Praha v létě 1993 dali v soutěžním duelu 10 branek.

„Jsme spokojeni s přístupem. Zápasy se soupeři z nižších soutěží jsou ošemetné, ale vstoupili jsme do utkání dobře. Prvotní cíl byl postup. Chtěli jsme to odehrát kvalitně, což se povedlo. Do ofenzivy tam byly dobré věci, pomohli nám i mladí kluci z béčka. Inkasovali jsme už za rozhodnutého stavu, nějaké fatální chyby to nebyly," řekl v nahrávce pro média asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.