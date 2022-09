Přitom raketový vstup měli do derby právě hosté z lázeňského města, když ve2. minutě šli do vedení po standardní situaci, kterou dokázal brankově zúročit Jaroslav Červený.

„Zápas jsme nezačali úplně nejlépe,“ zklamaně krčil rameny nad neúspěšným vstupem do derby kapitán Sokolova Daniel Krlička. „Jak je naším zvykem, dostali jsme brzo gól, a zase ze standardní situace,“ narážel Krlička na nešvar, který jeho tým během podzimní části v třetiligové soutěži provází.

Z vedení se však radovali do 39. minuty, když za domácí výběr srovnal ukazatel skóre právě kapitán Daniel Krlička. „Chvilku nám poté trvalo, než jsme se dostali do zápasu,“ přiznával kapitán Baníku, že inkasovaná branka v úvodu duelu s jeho týmem otřásla. Byl to boj o každý kousek hřiště,“ uznával a hned připojil: „Naštěstí jsme vyrovnali ještě před koncem prvního poločasu.“

Závěr prvního dějství pak přinesl ještě gólovku jak Baníku, tak i Slavie, ale ukazatel skóre se již nepohnul. To až po obrátce stran, přesněji dvě minuty po změně stran, kdy Sokolov podruhé gólově udeřil, to se zapsal do střelecké listiny další exkarlovarský hráč v dresu Baníku Rostislav Vokáč.

Následně oslabil Slavii po červené kartě Ludvík Tůmaa Slavia s vidinou vyrovnání musela hru otevřít, což byla voda na sokolovský mlýn, který využíval rychlé protiútoky, jeden z nich pak přetavil v třetí branku střídající Miroslav Peška, který tak udělal tečku za třetiligovým derby, ve kterém Sokolov oplatil Slavii jarní porážku.

„Zápas podle mě poté rozhodly dvě věci, a to gól ve druhé minutě druhého poločasu a vyloučení hostujícího hráče. Karlovy Vary měly v závěru ještě pár standardních situací a nějaké závary, ale naštěstí nic vážnějšího z toho nebylo,“ přidal svůj pohled na druhé dějství.

„Gól minutu před koncem byl zpečetěním naší výhry, za kterou jsme strašně rádi. Doufám, že nám dodá ještě více sebevědomí do další části sezony,“ přeje si Krlička navázat na výhru z derby i v následujících zápasech.

FK Baník Sokolov – FC Slavia Karlovy Vary 3:1 (1:1). Branky: 39. Krlička Daniel, 47. Vokáč Rostislav, 94. Peška Miroslav – 2. Červený Jaroslav. Rozhodčí: Drábek. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (69. Ludvík Tůma). Diváci: 720.

Sokolov: Hrabačka – Šulc, Toure, Dudnyk, Václavík (46. Diamonde) – Krlička, Řezáč, Vokáč (88. Stehlík), Vranovci – Agostinho (71. Peška), Majka (82. Kapolka).

Karlovy Vary: Vaněček – Skala, Tůma, Pěkný, Dubnička – Matoušek (80. Gabriel), Alozie, Kader Toure, Prágr – Horník (53. Mašata), Červený.

Jak viděl derby trenér Slavie Marián Geňo?

Lepší vstup do zápasu jsme nemohli mít, brzké vedení, ale bohužel jsme toho nedokázali využít. Vyrovnávací branka padla ze standardní situace, to by se nám vzhledem ke stavbě našeho týmu stávat nemělo. Vstup do druhého poločasu zase vyšel lépe Baníku, my jsme poté přidali, začali jsme se pomalu přibližovat naší hře, ale bohužel přišlo zbytečné vyloučení. Pak už to bylo těžké, soupeř dobře bránil a spoléhal na brejky. Nám se ještě povedlo vytvořit pár závarů, ale nebyli jsme dostatečně důrazní. Třetí gól už nic neřešil a jen pečetil naši prohru. Odehráli jsme zatím nejhorší zápas v sezoně, naopak Baník svůj nejlepší a vyhrál zaslouženě, to si musíme na férovku přiznat. Na závěr bych chtěl poděkovat fanouškům obou táborů, kteří vytvořili pěknou atmosféru.