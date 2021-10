„Musíme soupeře dobře dostupovat, nenechat mu volné prostory ke kombinaci. Vyhrávat osobní souboje, a jak jsem již řekl, proměnit své šance,“ prozradil taktiku před duelem s Chody trenér karlovarské Slavie Marián Geňo.

„To jsme splnili,“ culil se spokojeně po utkání, kdy si Vary vyšláply na dalšího velkého favorita. „Teď jsme měli sedm utkání, ve kterých jsme hráli se sedmi týmy z horní poloviny tabulky,“ připomíná náročný los.

Po rezervě Plzně se tak pakovaly s prázdnou z lázeňského města také Domažlice, které dorazily s hvězdným Davidem Limberským, ale ani to jim nebylo nic platné.

„První poločas byl vyrovnaný, my jsme soupeře do ničeho vážnějšího nepustili a ani my si nic nevytvořili, ale využili jsme standardní situaci,“ naráží na 28. minutu, kdy se hlavou brankově prosadil Jaroslav Červený. „To nás uklidnilo,“ poukazuje Geňo.

„Po změně stran jsme chtěli hrát v klidu zezadu a využívat brejkové situace. Dvě minuty po obrátce stran však Pepča Hudec přidal druhou branku, a to byl asi zlomový moment,“ zamyslel se trenér Slavie. „Hned nato jsme přidali třetí gól a zdálo se, že je hotovo, ale nebylo,“ upozorňuje Geňo.

Domažlice se totiž snažily, co jim síly stačily, něco s výsledkem udělat, ale ze své snahy vytěžily pouze nastřelenou tyčku. „Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, pro nás to jsou důležité body,“ dodává závěrem Geňo.

FC Slavia Karlovy Vary – TJ Jiskra Domažlice 3:0 (1:0). Branky: 28. a 56. Červený Jaroslav, 47. Hudec Josef. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 4:3. Diváci: 205.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Shorný, Pěkný, Tůma, Vyleta – Skala – Hudec (50. Debellis, 87. Horník), Vokáč (78. Gondzsala), Toure, Prágr – Červený (87. Mašata).