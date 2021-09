„Kluci si zaslouží velkou pochvalu nejen za bojovný výkon, ale také za to, že prokázali větší vůli po vítězství,“ říká závěrem k výkonu své družiny Geňo.

„V závěru jsme to už kouskovali, i když nejsem toho zastáncem, ale opravdu jsme chtěli zápas zvládnout, což se povedlo,“ oddychl si ještě v hlase. Slavia tak dosáhla na druhou podzimní výhru a dostala se právě před rezervu pražské Slavie.

Po změně stran pak zahodil další tutovku karlovarský Martin Debellis a do hry se dostala pražská rezerva, která s vidinou vyrovnání Vary hodně zlobila.

Samotné utkání načali lépe hosté z Prahy, které poslal do vedení Martin Douděra. Karlovarský výběr však předvedl velký obrat.

„Máme za sebou hektický týden, proto jsme rádi, že jsme to zvládli,“ naráží trenér karlovarské Slavie Marián Geňo na dvě předešlé porážky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.