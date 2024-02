„Jinak to byl takový spíš bojovný zápas, jsem rád, že jsme ho zvládli vyhrát,“ neskrýval Geňo radost nad vítěznou tečkou. I přes výhru našel na výhře malou kaňku.

„Útočná fáze nám zatím drhne, ale stále na tom pracujeme, tak věřím, že se v tom zlepšíme,“ poukazoval Geňo, na čem jeho tým ještě před startem jarní části Fortuna ČFL A bude muset zapracovat.

„V zápase jsme zkoušeli ještě čtyři nové cizince, takže logicky nebyla souhra ideální, přesto minimálně dva z nich by pro nás mohli být posilami, ještě je to v jednání,“ poukazoval Geňo na případné posily, které by v jarní části pomohly týmu v záchranářské misi.

PODÍVEJTE SE: Slávisté v bitvě třetiligistů urvali cenný bod s Mostem

Již příští týden čeká slávistický výběr první duel druhé části ČFL, když se představí v neděli 3. března od 10.15 v Satalicích, v duelu s rezervou pražské Dukly.

„Ještě je potřeba doladit nějaké detaily, ale všichni se už těšíme na ligu a veškeré emoce s tím spojené,“ doplnil závěrem karlovarský kormidelník.

To kouč Viktorie Aleš Zach byl i přes prohru spokojený. „Utkání ve Varech jsme odehráli sice jen se 12 hráči do pole,ale celý zápas jsme se soupeřem drželi krok," chválil si výkon svého týmu. "V prvním poločase se hrálo ve velmi slušném tempu a každý z týmů si vytvořil několik nebezpečných situací," řekl Zach k prvnímu poločasu, ve kterém jeho výběr nastřelil tyč karlovarské branky.

FOTO, VIDEO: Slavia v jiskřivé bitvě udolala Petřín. Jediný gól vstřelil Vyleta

„Po změně stran soupeř využil jedné naší chyby, kdy jsme jak u lajny, tak na zadní tyči nedostoupili hráče a dostali následně po centru gól hlavou. Nesložili jsme se a naopak podnikali rychlé brejky, bohužel vyrovnat už se nám nepodařilo," podotkl kouč Viktorie ke druhé polovině zápasu.

„Bylo to kvalitní utkání z obou stran, u nás musíme vyzdvihnout týmový výkon, kdy hráči zápas poctivě odmakali po celých devadesát minut. Určitě se na tom dá stavět, jen musíme dál tvrdě pracovat a rvát se o každý metr hřiště," doplnil Zach.

FC Slavia Karlovy Vary – FC Viktoria Mariánské Lázně 1:0 (0:0). Branka: Arturs Ostapenko. FC Slavia Karlovy Vary: Chára- Antonov, Davidson, Pěkný, M. Markovych - Shulika (80. Kolařík), Tirye (70. Gabriel), Didier (80. Černý), Horník (60. Mašata), Ostapenko (75. Saucedo) – V. Markovych (46. Krčma).