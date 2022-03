„Do Prahy jsme jeli s cílem přivézt si nějaké body,“ připomněl předzápasový cíl sokolovského výběru útočník Roman Popovič. „Bohužel se nám to nepovedlo,“ hned zklamaně připojil.

I přes porážku však zanechali fotbalisté Sokolova na Motorletu, kde se duel odehrál, velmi dobrý dojem. „Určitě se za výkon nemusíme stydět,“ upozorňoval Popovič.

Do duelu naskočili baníkovci velmi dobře, v páté minutě nastřelili břevno, a k tomu si vypracovali ještě několik nadějných šancí, ale bez brankového efektu.

„Věděli jsme, že to bude boj, a to se také potvrdilo,“ naráží sokolovský útočný hrot na bitvy o každý centimetr hrací plochy. Nakonec vše rozhodl dobrý nástup Motorletu do druhého poločasu, kdy po čtyřech minutách po obrátce stran dokázal skórovat.

„Soupeř do druhého poločasu prostřídal několik hráčů a vlétl na nás, z čehož vytěžil gól,“ připomněl Popovič osudovou 49. minutu, ve které Sokolov inkasoval.

„Do konce zápasu jsme se tlačili dopředu, ale skóre se již nezměnilo,“ dodal k hodnocení neúspěšné jarní premiéry Baníku sokolovský mladíček.

FK Motorlet Praha – FK Baník Sokolov 1:0 (0:0). Branka: 49. Filip Martin. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 1:0. Diváci: 110. Sokolov: Hrabačka – Blažek (77. Kýček), Strmiska, Neudert, Václavík(77. Krlička) – Čermuš, Vokáč, Řezáč (88. Kolář), Hajdo, Fišer (68. Mlika) – Popovič.