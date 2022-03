„Poté jsme se ale zvedli a nějaké body posbírali. Samozřejmě že každý z nás by chtěl hrát v jiných patrech tabulky, ale máme před sebou ještě polovinu soutěže, kde se budeme rvát o každý bod,“ řekl ještě k podzimnímu umístění. Sokolov navíc prošel trenérskou obměnou, když již v listopadu usedl na trenérský post Miloslav Janovský.

„Tím, že nás trenér přebral už na konci roku, jsme všichni věděli, co nás v přípravě bude čekat,“ připomněl Krlička vysoké požadavky nového trenéra. „Výměna nám všem podle mě prospěla. Na trenérovi jde vidět, že toho ve fotbale má dost za sebou a čerpá z toho,“ kvitoval zkušenosti nové tváře na lavičce Baníku. A právě hráči Sokolova mají za sebou jedny z nejnáročnějších zimních galejí.

„Za sebe mohu říct, že toto byla nejhorší zimní příprava, co jsem zažil. Doufám, že se nám to vrátí v jarní části,“ přeje si Krlička zúročit náročnou přípravu. V rámci zimní přípravy odehráli baníkovci několik utkání, ve kterých si jim vedlo se střídavými úspěchy.

„V přípravě nejsou tak důležité výsledky jako spíš nabrání kondice a herní praxe. Při únavě z tréninku je jasné, že ne každý zápas se povede,“ má jasno sokolovský univerzál. Právě on nastupoval během přípravy na nezvyklém postu, a to v obranném valu Sokolova. „Já tuto změnu vítám,“ kvitoval změnu postu nový stoper Baníku.

„Ve stoperské dvojici se mi hraje lépe než ve středové formaci. Samozřejmě jsme s trenérem mluvili o obou variantách. Je jen na trenérovi, kam mě bude případně stavět,“ nezříká se ani postu záložníka, na kterém vždy nastupoval.

Týmu mají v jarní polovině třetiligové soutěže pomoci k lepším výsledkům i umístění i nové tváře, ať už jde o Romana Popoviče, Pavla Hrabačku, Rostislava Vokáče či Lukáše Václavíka.

„Převážně to jsou kluci, které známe z mládežnických týmů, nebo jsou z našeho kraje. Takže aby zapadli do týmu, nebyl žádný problém. Jestli budou přínosem, to uvidíme až na jaře. Já osobně doufám, že ano,“ přeje si Krlička.

Cíl mají v Sokolově jasně daný, udržet třetiligovou příslušnost i pro příští ročník soutěže. „Cíl je jasný, jednoznačně zachránit ČFL i pro příští ročník, zvednout kvalitu našich výkonů. Jak osobního, tak týmového a urvat co nejvíce bodů,“ dodal na závěr cíle sokolovský hráč.