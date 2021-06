„Myslím si, že celý zápas jsme byli aktivnější, tlačili se do zakončení a dobře presovali,“ načal své hodnocení souboje třetiligových celků kapitán Karlových Varů Martin Pěkný.

Slavia si vytvořila během prvního poločasu několik slibných brankových příležitostí, přesto se gólově radovala pouze jednou, když v samém závěru první pětačtyřicetiminutovky skóroval netradičně patou Rostislav Vokáč.

„Skórovali jsme právě po výborném presinku Vokáče s Červeným, když to Voky uklidil a poslal nás do vedení. Potom jsme měli ještě dvě vyložené šance, ale ty jsme neproměnili,“ narážel Pěkný na další brankové příležitosti svého týmu.

To rezerva Teplic měla v prvním dějství pouze jednu šanci, kterou ale brankově nezúročila. „Soupeř po naší chybě zahodil jedinou svou šanci v první polovině vyrovnat,“ říká k šanci soupeře karlovarský kapitán.

Do druhého poločasu již nastoupila Slavia po prostřídání v jiné sestavě. „Druhý poločas trenéři udělali pár změn v sestavě. Teplice přidaly na otáčkách a tlačily se více do našeho vápna, ale do velkých šancí jsme je nepouštěli, a když něco prošlo, tak to chytil brankář,“ přidává pohled na druhý poločas Pěkný.

Stejně jako v prvním poločase vstřelila Slavia branku, o kterou se úspěšnou ranou z hranice velkého vápna zasloužil Jaroslav Červený. „Po nákopu na útočníky jsme pak přidali druhou branku, kdy se prosadil Červený. Poté jsme kontrolovali výsledek až do konce utkání,“ vysvětluje Pěkný. Slavia tak dosáhla na další cenný skalp v rámci přípravy.

„Jsem rád za vítězství, čisté konto a týmový výkon. Trenéři snad budou rádi taky i za naši fyzickou připravenost,“ přemítá závěrem šéf karlovarské kabiny.

Slavii čeká další přípravný zápas již tuto středu, tedy 2. června, kdy se vydá k derby do Sokolova, kde se střetne od 18 hodin s tamním Baníkem, tedy taktéž účastníkem ČFL áčkové skupiny, čímž si vynahradí pikantní souboj, který jí byl v předčasně ukončené sezoně České fotbalové ligy odepřen.