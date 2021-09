Velkoklub z hlavního města zřejmě chtěl, aby se horníci ze západu cítili v Horních Počernicích jako doma, tak jim poslal na hřiště v ústrety jejich vlastní odchovance, Laco Takácse a Michaela Krmenčíka.

Ti ale příliš shovívaví ke svému mateřskému klubu nebyli. Takács vzadu nic nedovolil a Krmenčík tři minuty před přestávkou završoval svůj hattrick, to už ale upravoval na 6:0.

Na druhé straně se sice dvakrát prosadil sokolovský kanonýr Jiří Mlika, ale Baník nakonec odjel z béčka Slavie s vysokou porážkou 8:2.

Rezerva Slavie přitom nastupovala do zápasu prakticky ze stejné pozice jako Baník, se třemi body na kontě, navíc poslední tři zápasy nevstřelila gól.

Jenže reprezentační pauza udělala své. Vedle Krmenčíka a Takácse šel do hry z áčka sešívaných také Kuchta. „Bylo to znatelné posílení, my jsme nastoupili do zápasu se zbytečným respektem,“ komentoval sokolovský trenér Jiří Štěpán.

Přesto si jeho svěřenci připsali první gólovou příležitost utkání. „V 6. minutě jsme hlavou nedokázali proměnit vyloženou šanci, trefili jsme jenom gólmana,“ přibližuje kouč Baníku.

Zápas se pomalu, ale jistě začal přetáčet na domácí stranu. Ve 20. minutě ještě hosté mohli vývoj zvrátit, za stavu 2:0 se ale penalta nepískala. „Mohlo to také možná vypadat jinak,“ povzdechl si Jiří Štěpán.

Na závěr první půle upravil po rohovém kopu Mlika hrozivě vypadající stav alespoň na 6:1. „V kabině jsme si potom řekli, že takovýmhle způsobem nemůžeme k tomu zápasu přistoupit, že to jsou jenom lidi,“ přibližuje přestávkové dění v šatně trenér Baníku.

Ve druhém poločase byla změna v sokolovských hlavách znát, i když hostům výrazně pomohl odchod Krmenčíka s Kuchtou ze hřiště v 51. minutě.

„Zklamání je z toho, jak jsme bojácně přistoupili k prvnímu poločasu kvůli tomu, že jsme viděli tři čtyři hráče z A týmu Slavie v základní sestavě. Musíme to hodit za hlavu, v sobotu nás doma čeká hrozně důležité utkání s Rakovníkem,“ hlásí na závěr Jiří Štěpán.