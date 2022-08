Mé první fotbalové krůčky začaly v nedalekých Žluticích. Aktivní hráčkou jsem se stala v roce 2008, kdy mi bylo sedm let. Jelikož nebyl od holek takový zájem hrát fotbal, nebylo ve Žluticích čistě dívčí družstvo, ale smíšené. Za Chyši jsem začala hrát v roce 2014, a to za starší žáky. O rok později, to byla ještě možnost střídavého startu, jsem dojížděla i do Plzně, kde jsem hrála za Viktorku. To byly potom dost náročné víkendy, kdy jsem měla zápas v sobotu i v neděli. Když se zápasy kryly, dávala jsem přednost Plzni.

Jiné sporty vás neoslovily?

Samozřejmě že oslovily, mám ráda všechny sporty. Několikrát jsem reprezentovala školu ve florbale a dostávala jsem nabídky, jestli nechci jít hrát ligu, ale když bylo vybírání mezi fotbalem a florbalem, vždy zvítězil fotbal. Takže ostatní sporty dělám spíše rekreačně a fotbalem žiji naplno.

Fotbal je přece jen doména mužů, jak vás tedy spoluhráči přijali?

Ve Žluticích nevím, to si nepamatuji, ale v Chyši byla skvělá parta. V jednu chvíli jsme byli skoro i půl na půl, co se týče poměru kluků a holek. Nikdy jsem od kluků neslyšela špatné slovo.

Jaký je rozdíl mezi ženským a mužským fotbalem?

Rozhodně v rychlosti, v kvalitě a v průběhu hry, ale mužský a ženský fotbal nejde srovnávat.

Jak dlouho hrajete v Chyši a jak je náročné udržet tým pohromadě, navíc když je nedostatek hráček?

V Chyši působím už osm let, z toho šest let v ženském týmu. Když jsem přešla ze starších žáků do žen, bylo nás v týmu dost, myslím, že asi osmnáct hráček. Během následujících let někdo s fotbalem skončil, někdo odešel do jiného týmu, a tak se nám kádr výrazně zúžil. Sice nás doplnily další mladé hráčky, ale ty musí ještě získat herní zkušenosti, protože skok ze starších žáků do žen je strašně velký. V takovém malém městečku se tým udržuje velmi těžko, právě kvůli nedostatku hráček z okolí. Většinu totiž stáhnou Vary nebo Plzeň a my pak nemáme kde brát, to je problém, se kterým se potýká spousta vesnických klubů.

Již několik let hrajete ČFL, je to pro vás strop, nebo pomýšlíte na vyšší soutěž?

Ambice na postup do vyšší ligy byly hned po druhém roce v ČFL, ale pak přišel covid a nehrálo se. Po tak dlouhé pauze jsme neměly ten samý kádr jako předtím a naše výkonnost se snížila. Snížil se i počet hráček a už to na postup nebylo a není. Myslím, že je úspěch, že se v Chyši hraje taková soutěž, chodí se na nás dívat spousta lidí. Za sebe a i za celý tým mohu říci, že jsme v téhle lize spokojené a budeme se v ní chtít udržet, co nejdéle to půjde.