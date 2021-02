Po přerušení Fortuna ČFL 10. října, kdy sešívaní odehráli poslední třetiligový zápas na půdě Rakovníka, se museli poprat stejně jako většina týmů s tvrdými opatřeními kvůli pandemii koronaviru, která se však často měnila, zvolňovala či zpřísňovala.

„Bohužel tato doba to přináší, to jsou věci, které neovlivníme,“ marně krčí rameny slávistický trenér Marián Geňo. „Buď se necháme otrávit, nebo zůstaneme silní a budeme bojovat. Já myslím, že se s tím hráči perou výborně, musím je pochválit,“ hledal pozitiva na těžké době, která zasáhla nejvíce amatérský sport.

Navíc třetiligové týmy musely být ve střehu. Důvod? Fotbalový restart, který se však podle restrikcí stále překládá a nikdo neví, jestli se vůbec soutěže od ČFL až po ty okresní dohrají, čas se totiž stal dalším nepřítelema řádně se krátí.

„Je to stále stejná písnička, je to už otravné, pořád se začátek soutěže posouvá,“ zklamaně poukazuje Geňo. Slávisté však nakonec dostali alespoň jednu výjimku, a to dohrát 3. kolo MOL Cupu, ve kterém budou hostit v úterý 9. února od 16.30 hodin na drahovickém stadionu ligový výběr SFC Opava.

„Tuto zprávu jsme přijali s nadšením, konečně soutěžní zápas, navíc proti ligovému týmu,“ kvitoval karlovarský trenér krátký návrat na fotbalový stadion. S tím přišla na pořad i další výjimka, kdy bylo povoleno sešívaným společně trénovat a přichystat se co nejlépe na svátek fotbalu, který je čeká.

„Je to pro nás takové světýlko na konci tunelu. Je to, jako kdyby vás nechal někdo po půl roce konečně napsat článek (smích),“ uvádí příklad kouč Slavie. Pod Geňovou taktovkou tak hráči museli dohánět tréninkový výpadek, což by mohlo ovlivnit i průběh pohárového souboje.

„Svým způsobem asi ano,“ uznává Geňo, že by se mohl výpadek promítnout do duelu. „Kluci od října nadále trénovali, měli volno jen na Vánoce, kdy však museli dodržovat povolená opatření,“ připomíná úskalí, která jeho výběr musel během fotbalové výluky dodržovat.

Fanoušci Slavie se sice kvůli opatřením na stadion nedostanou, ale karlovarský klub mohou podpořit zakoupením virtuální vstupenky a mohou tak v této těžké době pomoci svému klubu.Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Kondičně jsou připraveni dobře, jen schází zápasová praxe,“ přidává Geňo. V lázeňském městě se tak představí ligový výběr Opavy, který však nezažívá ve Fortuna lize dobré časy, když v současné době uzavírá ligovou tabulku na posledním místě.

„Nedaří se jim bodově, ale rozhodně ne herně,“ varoval před možným podceněním soupeře. „Například se Spartou byli lepší a teď doma Brno jednoznačně přestříleli, měli vyhrát, jen jim schází proměňovat šance, jen kvůli tomu nesbírají body,“ přidal své poznatky o týmu Opavy.

Ve prospěch slávistů by mohl být povrch, na kterém se duel odehraje, pohárovou bitvu bude hostit drahovická umělka. „Nevím, jestli úplně výhoda, pro ligového fotbalistu to jistě nebude žádný problém, se přeorientovat,“ odmítá výhodu domácího prostředí.

I přesto se chce Slavia postarat o senzaci, cíl má jasný, získat skalp ligového týmu a postoupit do další fáze MOL Cupu. „Je to pohárový zápas, cíl je postoupit, ale uvědomuji si, že nejsme favoritem utkání,“ dobře ví Geňo.

„Bude hodně záležet, jak do zápasu vstoupíme, pokud zachytíme tempo a vyvarujeme se individuálních chyb, tak máme šanci uspět,“ odtajnil cestu, která by mohla jeho tým dovést k historickému postupu.

Utkání se navíc kvůli přísným opatřením odehraje bez fanoušků a ti byli a jsou pro Slavii důležití. „Podpora fanoušků je pro nás nesmírně důležitá. Po nějakých sedmi letech přijede ligové mužstvo, o zápas byl velký zájem, ale bohužel to bude bez diváků. Mrzí mě to hodně, hlavně náš skvělý kotel by dodal tomuto zápasu jistě krásnou a důstojnou atmosféru,“ smutně naráží na duel, kterého se fanoušci nezúčastní.

Karlovarský klub přichystal pro fanoušky alespoň možnost zakoupit si virtuální vstupenku. „Ta slouží spíše jako podpora klubu, když pro klub to není jednoduché období. Už jen organizace zápasu, testy na covid a další věci. Budeme rádi za jakoukoliv podporu. Vstupenka bude i slosovatelná, taková tombola, koupit se dá přes portál ticketmaster,“ vysvětloval Geňo.

„Všichni bychom byli samozřejmě rádi, kdyby fanoušci mohli přijít na stadion. Tak věřím, že nám budou držet pěsti alespoň na dálku,“ přeje si Geňo. Utkání mohou fanoušci sledovat na live streamu, který bude k dispozici na youtube.com na klubovém kanále karlovarské Slavie.