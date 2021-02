Osmifinálový los MOL Cupu jim poslal do cesty jeden z nejslavnějších českých klubů, SK Slavia Praha. Termín duelu bude dodatečně upřesněn a z důvodu pandemie koronaviru se odehraje osmifinále pouze na jedno utkání.

„Samozřejmě jsme nadmíru spokojeni, jelikož jsme si Slavii víceméně všichni přáli. Jsme moc rádi už jen kvůli Zdeňku Havlovi, který byl velkým fanouškem pražské Slavie a taky si ji přál,“ podotkl k losu, který jim přiřkl úřadujícího mistra FORTUNA:LIGY, předseda karlovarské Slavie Stanislav Štípek. Slávistický souboj vřele přivítal i trenér třetiligové Slavie Marián Geňo. „Paráda,“ culil se po losu nejmladší trenér ve Fortuna ČFL.

„Kluci jsou z losu nadšení,“ přibližuje radost v karlovarské kabině po losu MOL Cupu. „Samozřejmě jsme si takového soupeře přáli, pro hráče to zcela jistě bude nezapomenutelný zážitek, na který jen tak nezapomenou, ať bude výsledek utkání, jaký bude,“ má jasno trenér Varů.

„My jedeme vyhrát,“ vzkazuje Geňo na dálku do Edenu, kde se duel odehraje. „Pokusíme se potrápit velkého favorita, nic mu nedáme zadarmo,“ slibuje za karlovarskou kabinu Geňo.

Zpět do známého prostředí se pak navrátí František Dřížďal, který se zapsal do historie pražské Slavie hned dvěma mistrovskými tituly. „Radost byla úplně obrovská a úžasná, při losování jsem tak zařval, až se žena v kuchyni lekla, co se děje,“ přibližuje dění v domácnosti v Horním Slavkově, kde František Dřížďal osmifinálový los sledoval. „K zápasu určitě hráči přistoupí jako ke každému jinému, když se budou prát o co nejlepší výsledek,“ vypočítává před pohárovou bitvou dvojnásobný ligový mistr.

Dva mistrovské tituly získal v dresu pražské Slavie obránce František Dřížďal (č. 12), který teď dorazí do hlavního města v roli soupeře, když v karlovarské Slavii plní povinnosti místopředsedy klubu a mentora přípravek.Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Doufám, že mě tam pustí, když jsou teď zavřeny okresy,“ narážel s úsměvem hornoslavkovský rodák na uzavření okresů Sokolov a Cheb. „Určitě se na zápas hodně těším, jelikož vše umocňuje, že by to tentokrát bylo z pozice místopředsedy klubu, a hlavně s naší Slavií,“ připomněl jednu velkou premiéru v rámci osmifinálového souboje Slavií v pohárových bitvách.

„Je to bomba,“ vítal po losu soupeře záložník Karlových Varů Pavel Maňák. „Dostali jsme tým, který vede ligu, hraje evropské poháry a má nejlepšího trenéra široko daleko,“ upozorňoval Maňák. „Navíc je to pohárové utkání, ve kterém chtějí uspět, takže je jasné, že to bude diametrálně odlišný zápas, jako byl s Opavou,“ přemítá závěrem Maňák.

Los osmifinále, MOL Cup:

Vlašim – Jablonec/Líšeň, Teplice – Brno, Liberec – České Budějovice, Mladá Boleslav – Slovácko, Sparta Praha – Ostrava/Třinec, Bohemians Praha – Olomouc, Hradec Králové – Plzeň, Slavia Praha – Slavia Karlovy Vary.