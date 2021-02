Fanoušci Slavie se sice kvůli opatřením na stadion nedostanou, ale karlovarský klub mohou podpořit zakoupením virtuální vstupenky a mohou tak v této těžké době pomoci svému klubu.Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Opatření bylo opravdu hodně,“ přiznává Rostislav Vokáč, fotbalový univerzál karlovarské Slavie. „Jeden týden trénujete po skupinách, další po dvou, pro hráče hrozně náročné období,“ naráží na stále se měnící restrikce.

Ale ani to však slávisty nijak nevyvedlo z tréninkového procesu. „Trénovali jsme prakticky nepřetržitě buďto na hřišti, nebo individuálně na aplikaci,“ prozrazuje Vokáč. Navíc se kvůli covidu-19 již potřetí posunul restart soutěží, když po lednovém datu, následně pak únorovém je nový termín stanoven na víkend 27. a 28. března.

„Bohužel je tomu tak, my stále počítáme s tím, že se soutěž ještě rozjede,“ věří v návrat nejen na fotbalové stadiony, ale především na trávníky karlovarský záložník. Světlo na konci tunelu v této těžké době přinesla výjimka k odehrání 3. kola MOL Cupu, ve kterém dnes budou sešívaní hostit na drahovickém stadionu od 16.30 hodin ligový tým Opavy.

„Pro celý klub to byla určitě skvělá zpráva,“ s úsměvem vítá výjimku Vokáč. Ale to nebylo v podání Slavie vše, když následovala druhá výjimka, ta pro změnu navrátila hráče z lázní do společného tréninkového procesu.

„Po dlouhé době to pro nás byla pozitivní změna, když jsme opět mohli trénovat společně. My uděláme všechno pro to, abychom postoupili a tato výjimka mohla pokračovat,“ slibuje za kabinu Slavie Vokáč.

Nejdříve však bude muset Slavia zdolat ligový tým Opavy, kterému se však nedaří, když naposledy si připsal na konto prohru 1:3 s týmem Karviné, a uzavírá tak na poslední, osmnácté příčce ligovou tabulku.

„Opavě se možná nedaří bodovat, ale její herní projev je dobrý,“ uznává sílu soupeře. „Každý z našich hráčů, co nastoupí na hřiště, tam nechá samozřejmě všechno, když pro někoho to bude životní zápas, který ho může někam posunout,“ přemítá nad pohárovým duelem.

Do toho se však může negativně promítnout i tréninkový výpadek v podání karlovarského výběru. „Spíše než tréninkový výpadek bude horší zápasová praxe, ale myslím si, že jsme dotrénovali, co šlo, a na zápas MOL Cupu jsme dobře připraveni,“ vzkazuje na dálku do Opavy Vokáč.

Navíc pohárový duel odehraje Slavia na stadionu v Drahovicích kvůli restrikcím bez přítomnosti diváků. „Podpora fanoušků je pro nás všechny hrozně důležitá. Určitě by vytvořili úžasnou atmosféru a hnali by nás za postupem, ale bohužel musí zůstat za branami stadionu kvůli vládním opatřením,“ zklamaně přidává závěrem Vokáč. Fanoušci však nemusí nijak smutnit, karlovarský klub pro ně přichystal alespoň live stream, který mohou sledovat na youtube kanálu Slavie Karlovy Vary od 16.30 hodin.