„Pro klub to byla první druholigová sezóna a během toho jednoho ročníku se zde udělala hromada práce,“ zavzpomínal na své první angažmá pro klubový web Sokolova Martin Pulpit. „Vzpomínám si, že zde na fotbal chodilo mnoho diváků, kteří vytvářeli skvělou diváckou kulisu. Doufám, že nás fanoušci budou na tribunách podporovat i během zápasů ve třetí nejvyšší soutěži,“ přeje si diváckou podporu i při třetiligovém angažmá.

Sám, ale byl nabídkou sokolovského Baníku zaskočen. „Byl jsem překvapen, protože pozice hlavního trenéra se zpravidla neřeší na konci zimní přípravy,“ prozradil své pocity, při oslovení Baníkem. „Nabídka mě ale samozřejmě potěšila,“ pochvaloval si zájem bývalého klubu šestapadesátiletý trenér. Nad nabídkou se však musel rozmyslet. „Moje odpověď však nepřišla okamžitě, chtěl jsem vidět mužstvo alespoň v jednom utkání,“ připomněl, co pro něj bylo důležité, před tím, než na nabídku kývl.

Kouč Pulpit, právník, který dal přednost fotbalu

A jeho přání bylo vyslyšeno, když zhlédl Sokolov v přípravném duelu s Domažlicemi, které však pro baníkovce nedopadlo dobře, když prohráli vysoko 1:5. „Úroveň mužstva není rozhodně špatná, samozřejmě ale máme na čem pracovat. Zapracovat musíme zejména na taktice, protože si myslím, že mužstvo nesprávně reaguje při ztrátě i zisku balónu. Mé představy jsou rozhodně jiné a cílem bude je do hráčů dostat co nejrychleji,“ poukazoval Pulpit, na co se v nejbližších dnech zaměří.

A ví, že ho nečeká nic lehkého. „Teď se hlavně musíme přizpůsobit tomu, že klub bude bojovat o záchranu. O rozestavení a způsobu hry mám určitě představu, protože si myslím, že se záchranářskými boji mám bohaté zkušenosti z poslední doby, kdy většinou mužstva tahám z těchto těžkých vod,“ připomněl Pulpit své zkušenosti, které se Sokolovu budou v jarní části třetiligové soutěže hodit. Cíl je jasný, udržet pro Sokolov třetiligovou soutěž.

„Primárním cílem bude samozřejmě udržení v ČFL a byl bych rád, kdyby mi angažmá v Sokolově pomohlo znovu do první ligy. Stále mám chuť i ambice trénovat na nejvyšší úrovni,“ vracel se k prvnímu angažmá v Sokolově, které ho následně vystřelilo mezi trenérskou elitu do první ligy.

Tuší však, že ho čeká pořádná šichta. „Baník se musí udržet,“ hlásí Pulpit. „Pro splnění tohoto cíle musíme všichni udělat bezpodmínečně maximum,“ je si vědom, že do záchranářské práce se musí zapojit všichni.

Před startem druhé části České fotbalové ligy, by chtěl Sokolov ještě přivést některé posily. „Mužstvo bychom rádi ještě doplnili o dva až tři hráče. Už s námi trénuje fotbalista, který je mým bývalým svěřencem. Hráč nastupuje na pozici krajního obránce a myslím si, že by mohl týmu výrazně pomoci. Současně sháníme i hráče do ofenzivních řad, nicméně uzavřené okno profesionálních soutěží nás ve vyhledávání výrazně limituje,“ podotkl Pulpit k případnému posilnění kádru.

Dveře však v třetiligovém A-týmu nebudou mít zavřené ani nadějní mladíci, spíše naopak. „První dva tréninky s námi absolvovalo několik dorostenců. Pokud uvidím u některého hráče patřičnou kvalitu, tak určitě dostane na hřišti svou příležitost,“ vzkazuje mladíkům sokolovský trenér.

„Samozřejmě však nejsme v situaci, kdy bychom si mohli dovolit velké experimentování,“ upozorňoval Pulpit, že jarní části třetí ligy nebude prostor pro žádné chyby. Ten je navíc znám, že je na hráče přísný, a díky svým metodám je u některých zatracován, u některých zase chválen. „Jsem znám tím, že jsem schopen použít různé praktiky, jejichž cílem je vytáhnout z hráčů maximum. Vnímám to jako povinnost hlavního trenéra vůči klubu i jeho fanouškům,“ vysvětloval závěrem Pulpit. Ten povede Sokolov v sobotu 25. února již ve druhém utkání, kdy se postaví od 10.30 hodin na sokolovské umělce mladíkům Viktorie Plzeň U19. Pak už přijde na pořad první duel jara, ve kterém se Sokolov představí v neděli 5. března od 10.30 hodin v západočeském derby na půdě rezervy Viktorie Plzeň.