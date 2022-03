„Bodový zisk byl po podzimu nejlepší za posledních deset let ve třetí lize,“ pochvaloval si úspěšné vystoupení svého výběru v první části třetiligové soutěže Geňo. „Stále mě ale trochu mrzí ztráty s posledními čtyřmi mužstvy,“ přiznává, že do spokojenosti ještě něco málo chybělo.

Slavia je známá náročnou zimní přípravou a ani letos tomu nebylo po dobře zvládnuté podzimní části jinak. „Já jsem s přípravou spokojený, vše proběhlo tak, jak jsme si předsevzali, všichni na sobě makali a cítím, že jsme se zase posunuli kupředu,“ chválil si nasazení hráčů během neoblíbené zimní přípravy. Navíc si galeje tradičně sešívaní zpestřili i přípravnými zápasy. Odehráli jich osm a ve všech slavili vítězství.

„Utkání nám ukázala, že jdeme společně správnou cestou, a pokud hrajeme týmově a s nasazením, můžeme být pro každého nepříjemným soupeřem,“ upozorňoval Geňo.

„Střelecky se navíc během zápasů prosadilo třináct různých hráčů, to mi dělá radost, že produktivita není jen třeba na dvou hráčích,“ našel další pozitivum na přípravných zápasech.

Během fotbalové přestávky přišla Slavia hned o dva klenoty. Do Sokolova zamířil Rostislav Vokáč a do Německa pak Dominik Mandula. Naopak tým posílili Martin Matoušek z Ostrova a Ondřej Kolařík z Ústí nad Labem. „Kluci, kteří odešli, šli za jinou výzvou, ale to je ve fotbale přirozené. Já věřím, že mužstvo, které máme k dispozici, svou vnitřní sílu a kvalitu má,“ říká ke kádru, který bude hájit karlovarský klub v jarní části ČFL.

„Nevylučuji, že ještě někdo může přijít, ale maximálně jeden hráč. Já chci pracovat s našimi odchovanci, cesta dojíždějících hráčů mi přijde nesmyslná. Náš úkol je vychovat své hráče, i když si samozřejmě uvědomuji, že to směrem k třetí lize není žádná sranda,“ poukazoval kouč Varů.

A s jakými cíli Slavia bude vstupovat do druhé poloviny třetiligové soutěže? „Bude záležet, jak zvládneme první kola, rád bych ještě o kousek vylepšil umístění, ale to by chtěl každý,“ uzavřel Geňo.

Navíc Slavia odehraje nově všechna domácí utkání jarní části na stadionu v Drahovicích, kde bude mít nový hrací čas, kterým bude pátek od 19.00 hodin. Tři utkání pak odehraje v neděli v 10.30 hodin.

FC SLAVIA KARLOVY VARY

Brankáři: Jiří Chára (98), Richard Novotný (01). Obránci: Martin Pěkný (95), Zdeněk Skala (98), Václav Vyleta (99), Štěpán Dubnička (99), Ludvík Tůma (93), Pavel Stařík (03), Benjamin Knop (02). Záložníci: Jiří Prágr (98), Josef Hudec (91), David Gondzsala (03), Jakub Gabriel (02), Yaya Touré (01), Ondřej Kolařík (01). Útočníci: Sebastian Horník (03), Martin Debellis (97), Jaroslav Červený (95), Jan Mašata (00).

Přišli: Kolařík Ondřej (FK Ústí nad Labem), Horník Sebastian (z dorostu), Matoušek Martin (FK Ostrov, v jednání), Gembický Jan (FK Skalná, v jednání).

Odešli: Fencl Tomáš (Německo), Shorný Ondřej (TJ Karlovy Vary-Dvory), Bláha Václav (bez angažmá), Vokáč Rostislav (FK Baník Sokolov), Mandula Dominik (Německo), Farid Sammy (FK Ostrov).

Trenér: Marián Geňo, asistenti trenéra: Martin Bulíček, Martin Psohlavec, kondiční trenér: Šimoníček, fyzioterapeut a masér: Lucie Tothová, předseda klubu: Stanislav Štípek.