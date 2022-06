Už vstup do derby, které rozhodlo o fotbalovém vládci Karlovarského kraje, měli hráči Slavie parádní, když ve 4. minutě jim zajistil vedení Ondřej Kolařík. To však vydrželo výběru karlovarského trenéra Mariána Geňa do 27. minuty, když měl Sokolov výhodu pokutového kopu, který proměnil ve vyrovnání Roma Popovič.