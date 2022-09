„První poločas jsme prospali, neplnili jsme pokyny, které jsme od trenéra dostali. Branku jsme dostali opět ze standardní situace,“ narážel obránce Baníku Matěj Rybař na inkasovanou branku ze 23. minuty, kdy hostující tým poslal do vedení Josef Jakab. A nemuselo zůstat pouze u jedné branky, když baníkovci mohli děkovat svému gólmanovi Pavlu Hrabačkovi, že po prvním poločase prohrávali pouze 0:1.

„Výkony z prvního poločasu se nesmí opakovat,“ je si vědom Rybař. To po změně stran už to bylo ze strany Sokolova podstatně lepší. „Druhý poločas byl od nás jiný, více bojovný a soupeři jsme nedávali tolik prostoru jako v prvních pětačtyřiceti minutách,“ míní Rybař. Ani to však na body nestačilo, když v závěru duelu udeřily Zbuzany podruhé a tečku za duelem udělal úspěšný střelec Jaroslav Škoda.

„Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří chodí, i když se nám výsledkově nedaří,“ chválí si sokolovský obránce podporu fanoušků i přes neúspěšnou sérii, která čítá čtyři prohry v řadě za sebou.

FK Baník Sokolov – FK Zbuzany 0:2 (0:1). Branky: 23. Jakab Josef, 90. Škoda Jaroslav. Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 4:3. Diváci: 250. Sokolov: Hrabačka – Šulc, Toure, Dudnyk, Rybař (46. Švagr), Krlička , Málek, Vokáč, Čížek (67. Václavík), Peška, Majka (46. Kapolka).

