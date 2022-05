V prvním poločase se hrál otevřený fotbal se šancemi na obou stranách, když Slavii několikrát podržel skvělými zákroky brankář Jiří Chára, a když už byl překonán, tak slávisty zachránila od inkasované branky branková konstrukce.

Fotbalistům karlovarské Slavie se v závěru ČFL nedaří, naposledy prohráli s Příbramí B 1:2.Zdroj: Daniel Seifert

„V první půli byly šance na obou stranách, nás při nich podržel Chára. My jsme chtěli hrozit ze zisků ve středu pole a chodit do rychlých brejků, ty situace tam byly, ale nenašel se nikdo, kdo by to vzal na sebe a dostal nás do vedení. Soupeř hrál v pohybu, kombinačně a to nám zejména v té první půli dělalo problémy,“ ohlédl se Geňo za první polovinou utkání, která skončila 0:0.

To po změně stran se přece jen 115 fanoušků, kteří si našli cestu na drahovický stadion, branek dočkalo, padly hned tři. „I ve druhé půli byly šance na obou stranách, soupeř se trochu zatáhl a spoléhal se na brejkové možnosti. Tím se i dostal do vedení, celkem rychle se nám podařilo vyrovnat,“ vrací se k vyrovnávací trefě Toureho karlovarský trenér.

Jenže Slavia se z vyrovnání neradovala dlouho, přesně dvě minuty, kdy příbramská rezerva gólově uhodila podruhé. „Věřil jsem, že zápas otočíme, ale po dalším nedůrazu v našem vápně si soupeř vzal vedení zpět,“ zlobil se Geňo.

„My se snažili vyrovnat, chtěli jsme to pak rvát už spíš přes sílu, ale volili jsme špatná řešení, nebyli dostatečně důrazní nebo nepředvídali, kam se balón odrazí. Soupeř se snažil spíš jen o brejky, ale hlavně to bylo o nás, neprokázali jsme dostatečnou kvalitu a bohužel nebyl nikdo, kdo by to vzal na sebe,“ krčil zklamaně rameny karlovarský kouč.

V závěru už hrála Slavia vabank, ale kýženou vyrovnávací branku to nepřineslo. „Co mě mrzí nejvíc, že když se nedaří dle představ, tak si nedokážeme pomoct ani standardní situací. Kopali jsme špatně, a když už něco prolétlo, tak jsme nebyli dostatečně hladoví. Zkrátka soupeř vyhrál zaslouženě a ani ho to nebolelo, takhle se třetí liga nehraje,“ řekl Geňo a závěrem dodal: „Na závěr chci poděkovat fanouškům, že nás podporovali do poslední chvíle a jedou v tom s námi. To, že jsme pobití, nikoho nezajímá, většinu zajímá výsledek a ten se teď ne a ne dostavit.“

FC Slavia Karlovy Vary – 1. FK Příbram B 1:2 (0:0). Branky: 54. Toure Yaya Kader – 52. Gabriel Stanislav, 56. Nedvěd Marek. Rozhodčí: Černý. ŽK: 2:1. Diváci: 115. Slavia Karlovy Vary: Chára – Stařík, Pěkný, Tůma – Skala – Kolařík, Touré, Prágr, Černý (45. Gabriel) – Debellis, Horník.