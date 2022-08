„Myslím si, že bylo na co koukat,“ vracel se k utkání karlovarský trenér Marian Geňo. Samotný zápas se nesl ve vysokém tempu, se šancemi na obou stranách. „Nakonec jsme ten zápas urvali my, proti takto kvalitnímu soupeři je to určitě vzpruha,“ chválil si cenný skalp soupeře z Ústeckého kraje Geňo.