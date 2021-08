Po prohře s Vyšehradem prohrál Sokolov i ve 2. kole MOL Cupu, ve kterém mu vystavil po výhře 6:0 stopku tým Bohemians. „Od první minuty byla cítit síla Bohemky,“ uznává kvalitu ligového soupeře záložník Baníku Petr Bílek.

„Do všeho vkládala obrovskou kvalitu a rychlost. I tak jsme se dostali do jedné větší šance, ale bohužel jsem ji nedokázal proměnit,“ vrací se k ojedinělé šanci svého týmu.

„Vzápětí zaútočila Bohemka a hned dokázala skórovat,“ litoval inkasované branky z 9. minuty. Baník se nevzdával, bojoval, ale na soupeře to prostě nestačilo. „I po inkasované brance jsme nechtěli dát soupeři nic zadarmo, ale Bohemka ze svého tlaku vytěžila druhou branku,“ připomíná druhý gól soupeře.

Po změně stran pak přidali hráči Bohemians na gólových obrátkách a to se promítlo i do skóre. „Chtěli jsme s tím něco udělat,“ krčí zklamaně rameny záložník Baníku. „Jenže se prokázala kvalita Bohemky,“ zdůrazňuje. „Atmosféra během zápasu byla skvělá a diváci nás hnali dopředu, za to jim patří velký dík,“ chválí si podporu fanoušků Bílek.

V sobotu 28. srpna čeká Sokolov další náročný duel v rámci ČFL, když přivítá od 10.15 hodin aktuálně druhý tým tabulky Písek. „Čeká nás důležitý zápas, ve kterém musíme makat nejméně na sto deset procent. Musíme se pokusit už v této sezoně zvítězit,“ přeje si Bílek.